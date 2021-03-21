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Merkez Bankası eski Başekonomisti: ''Ülkem için çok ama çok üzgünüm''

Merkez Bankası eski Başekonomisti Hakan Kara, sosyal medyadan Asya piyasalarının açılmasıyla 8,39 seviyelerine kadar çıkan dolarla ilgili yorumda bulundu.

Merkez Bankası eski Başekonomisti Hakan Kara Twitter üzerinden yaptığı paylaşımda şunları ifade etti:

"Neden sessiz kaldığım soruluyor. İnanın içimden bir şey söylemek gelmiyor. Bütün kariyerimi verdiğim kurumum ve çalışma arkadaşlarım adına üzgünüm. Ülkem için çok ama çok üzgünüm."

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Etiketler Ekonomi Son dakika yorum Dolar Merkez Bankası
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