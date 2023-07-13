  1. Anasayfa
  2. Ekonomi
  3. Merkez Bankası rezervleri yükselişe geçti

Merkez Bankası rezervleri yükselişe geçti

Merkez Bankası rezervleri yükselişe geçti
Güncelleme:

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, net rezervleri 7 Temmuz ile biten haftada 13,2 milyar dolara yükseldi. Bir önceki hafta net rezervler 9,8 milyar dolar düzeyindeydi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Haftalık Para ve Banka İstatistikleri’ni açıkladı.

Buna göre, Merkez Bankası net rezervi 13,2 milyar dolara yükseldi. Bir önceki hafta net rezervler 9,8 milyar dolar düzeyindeydi.

Verilere göre, brüt rezervler 7 Temmuz haftası itibariyle 110,4 milyar dolara yükseldi. Böylelikle son 1 ayda rezervlerde 11 milyar dolara varan yükseliş izlendi.

Swap hariç net rezervler ise, eksi 48,1 milyar dolar oldu. Önceki hafta bu rakam eksi 50,3 milyar dolar olarak kaydedilmişti.

 

Etiketler tcmb merkez bankası rezerv merkez bankası rezervleri tcmb rezervleri
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
İstanbul trafiğinde ''çıplak kadın'' kazası!
''Cansız manken'' sanmışlardı; kadın cesedi çıktı
Durmak yok zamlara devam! Bir dev zam daha geldi
Köpek balığı sanıp taşladılar! Gerçek sonradan ortaya çıktı
Maaş bağlanmayan EYT'lilerin devlete borcu çıktı!
Milli sporcunun taytı için ''hiç mi iffet duygunuz yok'' sözlerine dava
Arda Güler'in Real Madrid'deki maaşı ortaya çıktı
Seyyanen zamdan milyonlarca memura kötü haber
Urartu Kralı'nın yaptırdığı 2 bin 800 yıllık Keşiş Gölü yok oluyor!
Deprem hurdalığında en acı teslimat