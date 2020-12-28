Merkez’in net rezervi -49,5 milyar dolara geriledi!

Merkez Bankası (TCMB) rezervlerindeki düşüş kasım ayında da sürdü. TCMB'nin bugün yayımladığı ‘uluslararası rezervler ve döviz likiditesi' verilerine göre, ekimde -48 milyar dolar olan swap hariç net rezerv, kasımda -49,5 milyar dolara geriledi.

Sözcü gazetesinden Emre Deveci'nin haberine göre böylece, 7 Kasım’da Cumhurbaşkanı Kararı ile Murat Uysal’ın yerine Naci Ağbal’ın atanması sonrasındaki ilk ayda, rezervlerdeki düşüş sürmüş oldu.

TCMB'nin yurt dışı ve yurt içindeki bankalarda belirli bir vade için swap (takas) yoluyla ödünç aldığı altın ve dövizlerin toplamı kasımda 63,4 milyar dolar oldu. Ekimde bu rakam 66,8 milyar dolardı.

63,4 MİLYAR DOLARLIK SWAP’IN 16 MİLYAR DOLARI YURT DIŞINDAN

63,4 milyar dolarlık swap yükümlüğünün 58 milyar 67 milyon dolarlık kısmı döviz, 5 milyar 361 milyar dolarlık kısmı ise altın swaplardan oluştu. Toplam swap yükümlülüğü içinde Katar Merkez Bankası'nın yaklaşık 15 milyar dolar, Çin Merkez Bankası'nın 1 milyar dolarlık payı var. Swapların geri kalan kısmı, yurt içindeki bankalarla yapılanlardan oluşuyor.

Ekimde 18,9 milyar dolar olan swap dahil net rezerv, kasımda 13,9 milyar dolara geriledi.

BRÜT REZERV 82,7 MİLYAR DOLAR

Bankaların zorunlu karşılık olarak TCMB'de tuttuğu döviz ve altınlar dahil edildiğinde elde edilen brüt rezerv ise kasımda 82,7 milyar dolar oldu. Bu rakam ekim sonunda 84,5 milyar dolardı. Son açıklanan 18 Aralık verisinde, TCMB’nin brüt rezervi 91,8 milyar dolardı.

Kasımda döviz varlıkları bir önceki aya göre yüzde 0,7 artarak 41,1 milyar dolar, altın cinsinden rezerv varlıkları ise yüzde 5,1 azalarak 40 milyar dolar oldu.

Vadesine 1 yıl veya daha az kalmış Merkezi Yönetim ve Merkez Bankası'nın önceden belirlenmiş döviz çıkışları (döviz kredileri, menkul kıymetler ve mevduat işlemlerinden doğan yükümlülükler) bir önceki aya göre yüzde 6,1 artarak 27,6 milyar dolar olarak gerçekleşti. Bu tutarın 22,3 milyar doları anapara, 5,3 milyar doları faizden oluştu.

Merkez'in 128 milyar dolarlık rezerv satışı TBMM gündemindeERİYEN REZERVLER MECLİS GÜNDEMİNDE

Uzmanlar, Ocak 2019-Ekim 2020 döneminde 22 ayda TCMB’nin yaklaşık 130 milyar dolarlık döviz rezervinin dolaylı olarak kamu bankalarına aktarıldığını ve döviz kurlarındaki artışı frenlemek için bu dövizlerin satıldığını belirtiyor.

Bu iddiaya dair yalanlama ya da doğrulama yapmayan TCMB’nin yeni başkanı Naci Ağbal, yeni dönemde rezervlerin reeskont kredileri ve döviz alım ihaleleriyle artırılacağını vaat ediyor.

İşlemciler, Ağbal’ın görevi devralması sonrasında kamu bankalarının dövize müdahale amaçlı satışlarının durduğunu belirtiyor.

TCMB’nin eski başkanı ve Ankara milletvekili Durmuş Yılmaz, 26 Aralık’ta TBMM’de sunum yapan yeni başkan Naci Ağbal’a rezervlerin erimesini de içeren 7 soru yöneltti ama yanıt alamadı.

CHP de geçen ay, TCMB rezervlerinin satılması ve bu satıştan kimlerin kazanç sağladığının araştırılması için, TBMM'de araştırma komisyonu kurulmasını istemişti.