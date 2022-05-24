Moody’s: ''Türkiye’de tasarruf etmek mantıklı bir seçenek değil''

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody’s Analytics ekonomisti Lina Barokas, Türkiye’de tasarruf etmenin mantıklı bir seçenek olmadığını belirtti.

Reel faizin negatif olması durumunda tasarruf sahibi, enflasyona karşı korunmamış, kaybetmiş olur. Diğer yandan bu durumlarda tasarruf sahibinin tasarrufundan pay alınıp borçlanan kişilere aktarılmış olur. Bu durumda devlet tasarruf yapanı cezalandırmış, borçlananı ödüllendirmiş olur.

Dünya’dan Elif Karaca’nın sorularını yanıtlayan Moody’s Analytics ekonomisti Lina Barokas Türkiye’de tüketici fiyatlarının sürekli olarak artmasının vatandaşların tüketimlerini öne çekmeye teşvik ettiğini söyledi.

Barokas, reel faiz oranı negatif olduğundan, tasarruf etmenin mantıklı bir seçenek olmaktan çıktığına dikkat çekti.

Merkez Bankası’nın artan fiyatlara tepkisiz kaldığını ve yüzde 14’lük politika faizinin mevcut enflasyon seviyesinin çok altında olduğunu belirten Barokas, enflasyon kontrol altına alınamazsa satın alma gücünde bozulmanın devam edeceğini de belirtti. Reel faiz oranının olası şoklara karşı tampon sağlamadığını söyleyen Barokas, küresel çapta da fiyat baskılarının bir süre daha devam edeceğini söyledi.

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