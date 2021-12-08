Murat Ongun açıkladı: Ulaşıma zam gelecek mi?

Murat Ongun akaryakıta gelen ısrarlı zamlarla birlikte İstanbul'da ulaşıma zam gelip gelmeyeceği konusunda açıklama yaptı.

Türkiye'de iğneden ipliğe gelen zamlardan en büyük paylardan birini akaryakıt aldı. Son olarak da her zam zam üstüne zam gelen akaryakıta bu geceden itibaren 77 kuruş zam gelecek. Bunlarla birlikte hem benzin hem de motorinin litre fiyatı çift haneli olmuş olacak.

ÇİFT HANELİ FİYATLARI BULUYOR

Bu geceden itibaren gelen zamlarla birlikte motorinin litre fiyatı yaklaşık olarak Ankara'da 10,05 TL'den 10,36 TL’ye, İstanbul'da 9,99 TL'den 10,30 TL'ye, İzmir'de 10,07 TL'den 10,38 TL’ye yükselecek.

Benzinin litre fiyatı yaklaşık olarak Ankara'da 9,60 TL’den 10,37 TL’ye, İstanbul'da 9,55 TL’den 10,32 TL’ye, İzmir'de 9,62 TL'den 10,39 TL’ye yükselecek.

Fiyatlar, il, ilçe ve bayilere göre değişebiliyor.

MURAT ONGUN AKARYAKITA GELEN ZAMLARIN İBB'YE MALİYETİNİ AÇIKLADI

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Sözcüsü Murat Ongun sosyal medya üzerinden, motorin fiyatlarına gelen zammı eleştirdi ve bu zamların İBB'ye nasıl bir maliyet olduğunu belirtti. İşte ongunun açıklaması:

"İETT çatısı altında toplu ulaşım hizmeti veren otobüslerimiz günlük 600.000 litre mazot tüketiyor. Motorinin litresine gelen 2,72 TL’lik zammın İETT’ye 1 günlük maliyeti 1,6 milyon TL. Yıllık ek maliyeti de 500 milyon TL’den fazla."