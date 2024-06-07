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O belediyeden işçilerle anlaşma: İşçi maaşı 27 bin 500 TL'ye yükseldi

O belediyeden işçilerle anlaşma: İşçi maaşı 27 bin 500 TL'ye yükseldi
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Adana'daki Feke Belediyesi'nde yapılan anlaşma ile sendikalı işçilerin maaşı 27 bin 500 TL'ye çıkarıldı.

Adana'nın Feke ilçesinde belediyede çalışan sendikalı işçilerin maaşına zam yapıldı. Feke ilçesinde Feke Belediyesi'nde çalışan işçilere zam yapıldı. Feke Belediye Başkanı Cömert Özen ile Hizmet İş Sendikası Adana Şube Başkanı Bekir Hakan Durna tarafından toplu sözleşme anlaşması imzalandı.

Atılan imzalardan sonra Feke Belediyesinde çalışan sendikalı işçilerin maaşı 27 bin 500 TL oldu. Feke Belediyesi konu ile ilgili yapılan açıklamada şu bilgilere yer verildi:

"Belediye çalışanlarımızın üyesi oldukları Hizmet İş Sendikası ve Feke Belediyesi adına Belediye Başkanımız Cömert Özen ile Hizmet İş Sendikası Adana Şube Başkanı Bekir Hakan Durna’nın hazır bulunduğu sözleşme toplantısıyla Belediye çalışanlarımızdan sendikalı olan maaşlarını 27 bin 500 TL'ye çıkartıldı. Belediye de sendika ile çalışanlarımızı yükselen enflasyon ve hayat pahalılığı karşısında ezdirmeyen Belediye Başkanımız Cömert Özen'e çalışanlarımız ve aileleri adına teşekkür eder özverili çalışmaları ile hak ettikleri ücret ile çalışmaları devam eden emekçilerimize hayırlı olsun inşallah."

Etiketler işçi maaş belediye
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