Okul çantası cüzdanları yaktı!

11 Eylül'de çalacak olan ilk ders zili öncesinde velileri ve öğrencileri okul hazırlığı heyecanı sararken, yüksek fiyatlar ve geçim sıkıntısı aileleri kara kara düşündürüyor. Ortalama bir okul çantasının içini doldurmanın maliyeti dudak uçuklattı.

Milyonlarca öğrencinin okul sıralarında yer alacağı 2023- 2024 Eğitim-Öğretim yılı 11 Eylül Pazartesi günü başlayacak.

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 2023-2024 Eğitim ve Öğretim Yılı Çalışma Takvimi'ni paylaştı. Buna göre, ilk ders zili 11 Eylül'de çalacak. Takvime göre, ilk ara tatil 13-17 Kasım tarihleri arasında yapılacak.

Öğrenciler, 22 Ocak Cuma günü yarıyıl tatiline çıkacak. 5 Şubat'ta ikinci dönem başlayacak. Bahar döneminde yapılacak ikinci ara tatilin tarihi ise 8 ile 12 Nisan arası olarak belirlendi.

Okullar açılmadan aileler de okul alışverişi için kolları sıvadı.

Ancak, kırtasiye malzemeleri fiyatları geçen yıla göre yüzde 40 ile 75 arasında arttı. Bu durum velileri kara kara düşünüdüryor. Bu yıl yapılan sektör değerlendirmelerine göre bir okul çantası en az bin liraya dolacak.

Dünya’nın haberine göre, bir okul çantası geçen yıl 632 TL’ye dolarken, rakam bu yıl en az bin TL’ye çıkıyor. Marka ve lisansa göre değişmekle birlikte 2022’de 175 TL olan okul çantasının fiyatı bu yıl en az 300 TL olurken, matara-beslenme çantası gibi ürünlerin fiyatı 90 TL’den başlıyor.

Kıyafet yönetmeliği de yayınlandı

Milli Eğitim Bakanlığı, 11 Eylül'de başlayacak yeni eğitim öğretim yılı öncesinde okullara genelge gönderdi. Velilere maddi yük olmaması için okul kıyafetleri bu yıl da aynı kalacak.

Okul kıyafeti zorunluluğu bir kez daha gündeme geldi. Okul kıyafeti zorunluluğunu kaldıran ve serbest kıyafet dönemine geçişi sağlayan Milli Eğitim Bakanlığı, kıyafet standardı bulunan okullar için ise yeni bir yazı yayımladı.

Bakanlık tarafından yayımlanan yazıya göre velilere maddi külfet oluşturmamak adına okul kıyafetlerinde değişiklik yapılmayacağı belirtildi.

Okullarda serbest Kıyafet yönetmeliği devam ediyor. Bazı okullarda tek tip kıyafet sisteminin kullanılma kararı devam ederken, bakanlık yıllık olarak kıyafet değişikliği konusuna da önemli bir hususa imza attı.

Okullarda hangi kıyafetler giyilecek?

MEB tarafından alınan karara göre okullarda, OKUL Aile Birliği kararıyla önceden belirlenen kıyafetler tercih edilecek, velilere maddi külfet oluşturmamak adına değişikliğe gidilmeyecek.