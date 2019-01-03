Olmayan yolculara tam 36 milyon € ödedik

Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü’nün (DHMİ) Sayıştay Denetim Raporu, AKP’nin “favori proje usulü” olarak bilinen “Yap-İşlet-Devret” modelinin kamuya maliyetini gözler önüne serdi.



Sayıştay denetçileri tarafından hazırlanan ve TBMM’ye gönderilen denetim raporu, Yap-İşlet-Devret modeli ile inşa edilen üç havalimanında devletin firmalara verdiği yolcu garantisi sayısının tutturulamadığını ve bu nedenle 36 milyon avroluk kamu zararının ortaya çıkardı.

Rapora göre, yolcu garantisindeki ilk sapma Bodrum – Milas Havalimanı’nda gerçekleşti. Havalimanını beş yıl dokuz ay süreyle işletme hakkına sahip Mondial Milas Bodrum Terminal İşletmeciliği ve Yatırım A.Ş’ye 3 milyon 26 bin 787 yolcu garantisi verildi. Ancak bu süre boyunca havalimanını 2 milyon 771 bin 88 yolcu kullandı. Verilen garanti sayının altında kalan yolcu başına şirkete 15 avro ödemeyi taahhüt eden DHMİ, şirkete toplam 8,2 milyon avro ödeme yaptı.

Birgün gazetesinden Hüseyin Şimşek'in haberine göre Ankara Esenboğa Havalimanı’nın dış hatlar terminali de sapmanın yaşandığı diğer yer oldu. DHMİ, TAV Esenboğa Yatırım, Yapım ve İşletme A.Ş’ye dış hatlarda garanti sayısının altında kalan her yolcu için 10 avro ödemeyi kabul etti. 10 yıllık süreçte yolcu sayısı istenilen rakama ulaşamayınca DHMİ’ye çıkartılan fatura 17,5 milyon avro oldu.

İZMİR’DE YOLCU FARKI 680 BİN

İzmir Adnan Menderes Havalimanı’nda ise garanti verilen yolcu sayısı ile gerçekleşen yolcu sayısı arasında 680 bin kişilik fark ortaya çıktı. Buna göre, DHMİ, TAV İzmir Terminal İşletmeciliği’ne sekiz yıl altı aylık süre boyunca 9 milyon 442 bin 511 yolcu garantisi verdi ancak havalimanını 8 milyon 762 bin 333 kişi kullandı. Bu nedenle şirkete 10,6 milyon avro ödeme yapıldı.