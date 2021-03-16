  1. Anasayfa
  2. Ekonomi
  3. Önce THY şimdi de Pegasus! Havada kriz var

Önce THY şimdi de Pegasus! Havada kriz var

Koronavirüs salgını döneminde ağır darbe aldığını açıklayan THY'den sonra Pegasus'ta açıklama yaparak şubat ayında yolcu sayısının yıllık %55 düştüğünü bildirdi.

Pegasus Hava Taşımacılığı, şubat ayında yolcu sayısının bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 55 düşüşle 1,06 milyona gerilediğini KAP'da duyurdu.

PEGASUS ZARARDA

Pegasus'un Şubat ayında yolcu sayısı yıllık yüzde 55 azalarak 1,06 milyon oldu. Şirket tarafından Kamu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan duyuruya göre, aynı dönemde doluluk oranı yüzde 78,0 ile geçen yıl aynı ayın 9,5 puan altında gerçekleşti.

Yılın ilk iki ayında ise yolcu sayısı yüzde 57 düşüşle 2,11 milyon olurken, doluluk oranı 12,4 puan düşüşle yüzde 76,3 olarak açıklandı.

Pazartesi günü Şubat trafik sonuçlarını açıklayan THY'nin ise aynı dönemde yolcu sayısındaki düşüş yüzde 62 olarak kaydedildi.

 

Etiketler pegasus thy yolcu uçağı kriz
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Türkiye'de 2021 yılında satılan en ucuz sıfır otomobiller
AK Partili Belediye önünde üzerine benzin döküp kendini yakmaya kalktı
Bu ''çalı-çırpı'' senede tam 1 milyon TL kazandırıyor!
İmamoğlu ve Yavaş'ın yetkileri kısıtlandı!
Cumhurbaşkanlığı’nın uçakları yine sır oldu
İşte Fenerbahçe’de Erol Bulut'un yerine konuşulan isimler
Cumhur, Millet derken... Üçüncü bir ittifak mı geliyor ?
Kritik adım atılıyor! Artık hiçbiri marketlerde satılamayacak!
Trabzon'da ilk insanların yaşadığı mağarayı son insanlar talan etti!
Konut satışlarında taksit sınırı kaldırıldı