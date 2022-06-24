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ÖSYM, YKS sınavındaki görevlilerin ücretlerini kesti!

ÖSYM, YKS sınavındaki görevlilerin ücretlerini kesti!

Eğitim ve Bilim İşgörenleri Sendikası (Eğitim-İş), ÖSYM tarafından YKS sınavındaki görevlilerin ücretlerinin eksik yatırıldığını duyurdu.

Üniversite sınavı YKS'nin 18 - 19 Haziran tarihlerinde gerçekleşmesinin ardından, sınavda görev alan gözetmenlerin ücretleri ÖSYM tarafından eksik yatırıldı.

Daha önce salon başkanı için 327 TL, gözetmen için 317 TL olarak belirlendiği duyurulan ücretlerin 251 ve 210 TL olarak yatırılmasına tepki gösteren Eğitim-İş, "İki oturumda görev alanlara tek oturum ücreti ödenmesinin nedeni nedir, bununla nasıl bir tasarruf öngörülmüştür?" diye sordu.

 "MAĞDURİYET YARATMAKTADIR"
Konuya ilişkin Eğitim-İş tarafından yapılan açıklamada, "Sınav görevlendirmelerinde adaletsiz davranan, talep etmesine rağmen birçok eğitim emekçisine görev vermeyen ÖSYM, sınavın güvenliğini sağlayan eğitim emekçilerine de ücretlerini eksik ödeyerek ve buna ilişkin herhangi bir açıklama da yapmayarak mağduriyet yaratmaktadır" denildi.

"DERHAL ÖDENMELİDİR"
Açıklamada, "Mağdur olan sınav görevlilerinin ücretleri derhal ödenmelidir. Eğitim-İş olarak eğitim emekçilerini bu muamele karşısında tepkilerini, sınavlarda gözetmenlik görevi almayarak göstermeleri konusunda destekleyeceğimizi belirtiyor, ilgililerin gerekeni yerine getirmemesi halinde hukuki yollara başvuracağımızın bilinmesini istiyoruz" ifadelerine yer verildi.

Etiketler eğitim yks ücret
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