Piyasalar baş döndürüyor! Dolar, euro ve altın düşüşe geçti

10 büyükelçiliğin ''Viyana Sözleşmesi'nin 41. Maddesi'ne riayet ediyoruz'' açıklamasının ardından dolar ve euro düşüşe geçti. İşte dolar, euro, sterlin, gümüş, altın ve kripto paralarda son durum.

Merkez Bankası'nın politika faizinde yaptığı 200 baz puanlık indiriminin ardından rekor kıran dolar 9.85 seviyesine kadar yükseldi. Euro/TL 11,47 seviyesini aşarken, gram altın 567 lira ile tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü.

Osman Kavala'nın serbest bırakılması için çağrı yapan ABD ve diğer bazı ülkelerin Ankara büyükelçilikleri, "Ülkelerin içişlerine karışmamaya dair maddeye riayet ediyoruz" açıklaması yaptı. Tansiyonu düşüren bu açıklamanın ardından dolar 9,52 seviyesine kadar geriledi.

DOLAR, EURO VE STERLİN

Dolar 9,45 TL'den, Euro 10,97 TL'den, Sterlin ise 13,03 TL'den işlem görüyor.

Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 9,5823 lira, avronun satış fiyatı ise 11,1425 lira olmuştu.

GÜMÜŞ VE ALTIN

Gümüş 7,39 TL'den fiyatlanırken, onsu 1.802 dolar olan altında, gram altın 542/547, çeyrek altın 879/898, Cumhuriyet altını ise 3.620/3.660 TL alış/satış fiyatıyla işlem görüyor.

BITCOIN VE ETHEREUM

Kripto para piyasasında ise Bitcoin 62 bin 835 dolar, Ethereum ise 4 bin 213 dolar seviyesinde.

TL'DEKİ DEĞER KAYBI SÜRÜYOR

TCMB'nin Eylül ayının ilk günlerinde gerçekleşen yatırımcı toplantısında artık çekirdek enflasyona bakacağını ifade etmesi ve faiz indirimlerinin yakın olduğu yönündeki sinyalleri ile TL'de başlayan değer kaybı ise bugüne kadar nedereyse aralıksız devam etti.

Eylül ayına 8.3 civarından başlayan dolar/TL yeni rekor olan 9.85 seviyesine kadar yükseldi. TL, Eylül ayı başından geçen hafta Cuma gününe kadar dolar karşısında yüzde 14 değer kaybederek benzer para birimlerinden açık ara negatif ayrıştı. TL'den sonra en çok değer yitiren Brezilya realinde kayıp yüzde 8'de kaldı. Ruble ise aynı dönemde dolar karşısında yüzde 4'e yakın değer kazandı.

Reuters'ın geçen hafta görüşlerine başvurduğu altı ekonomist de enflasyonun Ekim ayında büyük ihtimalle yüzde 20'yi aşacağını hesapladı. Gerçekleşen enflasyona göre reel olarak yüzde 4'e yakın negatif getiri sağlayan TL'de analistlere göre değer kaybı riski sürüyor.