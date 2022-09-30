  1. Anasayfa
  2. Ekonomi
  3. Ruble, euro karşısında 8 yılın zirvesinde

Ruble, euro karşısında 8 yılın zirvesinde

Ruble, euro karşısında 8 yılın zirvesinde

Dolar/ruble paritesi yüzde 1,27 düşüşle 56,5 seviyesine, euro/ruble paritesi ise yüzde 6,5 düşüşle 2014’ten bu yana ilk defa 53 seviyesinin altına indi.

Rus rublesinde değer kazancı devam ediyor.

Ukrayna-Rusya savaşı öncesi 23 Şubat’ta 85 bandından işlem gören dolar/euro paritesi, 10 Mart’ta 145’e kadar çıkarken devamında yüzde 60’tan fazla gerileyerek 2014’ten bu yana ilk defa 53 seviyesinin altına düştü.

Analistler, ülkede devam eden sermaye kontrollerinin yanı sıra, yüksek enerji fiyatlarının Rus rublesini desteklediğini bildirdi.

Rusya’nın ana ihracat ürünü petrolün varil fiyatı, uluslararası piyasalarda Brent türünde 88,3 dolardan işlem görüyor.

Dolar zirveye oturdu; altında dikkat çeken hareketlilik!Dolar zirveye oturdu; altında dikkat çeken hareketlilik!Güncel

 

Etiketler ruble euro
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
e-Devlet'e giren şaşkına döndü! Hemen kontrol edin
İsmailağa cemaatine yakınlığıyla bilinen isimden Atatürk dönemi için hadsiz sözler
Sosyal konutların ''örnek'' görüntüleri yayınlandı
Önce kendini tatmin ettiği anlar şimdi de... Hafsanur Sancaktutan'ın bu sahneleri olay oldu!
Mansur Yavaş'tan ''adaylık şartı'' yalanlaması
Kılıçdaroğlu ve Soylu, gece yarısı birbirine girdi
Kasırga bir şehri yuttu; kara, deniz birbirine girdi! Görüntüler korkunç!
Saadet Partisi'nden cumhurbaşkanı adayı çıkışı
Halkbank, Vakıfbank ve Ziraat Bankası! Kamu bankalarından sürpriz promosyon hamlesi
Putin'in seferberliğinden kaçmak için yaptıkları kan dondurdu