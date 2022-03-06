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Rusya ''dost olmayan'' ülkelere borçlarını ruble ile ödeyecek

Rusya ''dost olmayan'' ülkelere borçlarını ruble ile ödeyecek

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in imzaladığı kararname ile dost olmayan ülkelere şirketlerin borç ödemeleri ruble ile yapılacak

Rus şirketleri, "dost olmayan" ülkelerdeki şirketlere borçlarını rubleyle ödeyebilecek.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin tarafından imzalanan kararnameyle, Rus şirketlerine "dost olmayan" ülkelerdeki şirketlere borçlarını ruble cinsinden ödemelerine izin verildi.

Kararnameye göre, "dost olmayan" ülkelerin belirlenmesi için de hükümete iki gün süre tanındı.

Etiketler rusya ruble borç
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