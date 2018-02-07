Bu telefonda şarj derdi yok ! Tek şarjla...
Bu telefonda şarj derdi yok ! Tek şarjla...
İran'dan skandal Türkiye haberi !
İran'dan skandal Türkiye haberi !
Bakan'dan Fransa'ya çok sert tepki !
Bakan'dan Fransa'ya çok sert tepki !
Türkiye'den vize hamlesi ! Belgeler verildi...
Türkiye'den vize hamlesi ! Belgeler verildi...
Düğmeye basıldı... O kuruluşların ismi değişecek !
Düğmeye basıldı... O kuruluşların ismi değişecek !
Anayasa Mahkemesi'nden müstehcen site kararı !
Anayasa Mahkemesi'nden müstehcen site kararı !
Hakan Fidan Suriye'de mi ? İlginç iddia...
Hakan Fidan Suriye'de mi ? İlginç iddia...
Zam gelecek mi ? Hükümetten flaş zam açıklaması !
Zam gelecek mi ? Hükümetten flaş zam açıklaması !
  1. Anasayfa
  2. Ekonomi
  3. 07 Şubat 2018 21:33

Rusya ve Türkiye imzaları attı !

Rusya Federal Havacılık Kurumu ve Türkiye Sivil Havacılıık Genel Müdürlüğü'nün Rus yapımı Ka-32 helikopterlerinin önümüzdeki bahar aylarında Türkiye'ye sevkiyatını öngören anlaşmayı imzaladığı belirtildi.

Rusya ve Türkiye imzaları attı !
A+ A-

Rusya Federal Havacılık Kurumu (Rosaviatsiya) ve Türkiye Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü’nün, Rus yapımı Ka-32 helikopterlerinin önümüzdeki bahar aylarında Türkiye’ye sevkiyatını öngören anlaşmayı imzaladığı belirtildi.

Sputnik'İn haberine göre Rosaviatsiya'dan yapılan açıklamada, "Rosaviatsiya Başkanı Aleksandr Neradko ve Türkiye Sivil Havacılık Genel Müdür Yardımcısı Can Erel, Nais-2018 sivil havacılık altyapısı fuarı sırasında, uçuşa elverişlilik alanındaki işbirliğiyle ilgili uygulama anlaşmasını imzaladı. Uygulama anlaşmasının imzalanması, Rus Ka-32 helikopterlerini Türk alıcılarına önümüzdeki baharda sağlama imkanını açıyor" dendi.

Anlaşma, Rosaviatsiya ve Türkiye Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü'nün verdiği uçuşa elverişlilik belgelerinin karşılıklı olarak tanınmasını amaçlıyor ve böylelikle Rus hava araçlarının Türkiye'ye ithalatı için elverişli rejim oluşturuyor.

Ka-32 çok maksatlı helikopter arama kurtarma, yüksek montaj çalışmaları, yangın söndürme, yük taşıma, hasta ve yaralı tahliye, devriye ve özel operasyonlara destek amaçlı tasarlanmıştı.

Ka-32A11BC helikopteri günümüzde Rusya dışında Kanada, İspanya, Portekiz, İsviçre, Çin, Güney Kore ve Endonezya'da kullanılıyor.

sivil , türkiye , rusya , imza
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM