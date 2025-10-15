  1. Anasayfa
  2. Ekonomi
  3. Şehirlerarası otobüs yolculuğunda yeni dönem başlıyor

Şehirlerarası otobüsler artık bu kentlerde durmayacak

Şehirlerarası otobüsler artık bu kentlerde durmayacak
Güncelleme:

Yüksek Hızlı Tren ile rekabet edemeyen şehirlerarası otobüs firmaları, seyahat süresini kısaltmak için İstanbul-İzmir arasında ekspres seferlere başlamıştı. Benzer uygulamanın İstanbul-Ankara hattında da hayata geçirilmesi bekleniyor. Yeni sistemde, Kocaeli, Sakarya, Düzce, Bolu ve Beypazarı gibi duraklar rotadan çıkarılacak.

2014 yılında hizmete giren İstanbul- Ankara Yüksek Hızlı Tren (YHT) hattı, şehirlerarası ulaşımda ezber bozdu. Bu gelişme, iki şehir arasında faaliyet gösteren otobüs firmalarının yolcu sayısında ciddi düşüş yaşamasına neden oldu. Hız ve konfor açısından öne çıkan tren seferleri karşısında karayolu taşımacılığı yeni çözümler aramaya başladı.

İSTANBUL-İZMİR EKSPRES SEFERLERİ İLHAM VERDİ

Geçtiğimiz yıl, bazı firmalar İstanbul- İzmir hattında ara durakları kaldırarak ekspres sefer uygulamasını başlatmıştı. Bu yeni yöntem, yolculuk süresini önemli ölçüde kısaltırken, yolculardan da olumlu geri dönüşler aldı. Başarıyla sonuçlanan bu pilot uygulama, başka rotalara da taşınma kararıyla sonuçlandı.

5 DURAK ROTADAN ÇIKARILACAK

Yeni Şafak'ta yer alan habere göre, kasım ayından itibaren İstanbul-Ankara güzergahında da benzer bir uygulama hayata geçiriliyor. Bazı otobüs firmaları, bu hatta ekspres servis seçeneğini sunarak yolculuk süresini kısaltmayı hedefliyor. Yeni sistemde, mevcut seferlerde yer alan Kocaeli, Sakarya, Düzce, Bolu ve Beypazarı gibi duraklar ekspres otobüsler için kaldırılacak.

TOPLAM KONTENJANDAKİ ORANI YÜZDE 50 OLACAK

Yeni dönemde firmalar, İstanbul-Ankara seferlerini "normal" ve "ekspres" olarak ikiye ayıracak. Böylece zamandan tasarruf etmek isteyen yolcular, ekspres seferleri tercih edebilecek. Planlamaya göre, bu seferlerin toplam kontenjan içerisindeki oranı yaklaşık yüzde 50 olacak.

UYGULAMA BAZI FİRMALAR TARAFINDAN DEVREYE ALINACAK

Ekspres hat uygulaması başlangıçta yalnızca birkaç otobüs firması tarafından devreye alınacak. Ancak yolcu talebine göre sistemin yaygınlaştırılması da gündemde. Otobüs firmaları, bu adım sayesinde yüksek hızlı trenle rekabet gücünü artırmayı hedefliyor.

Yeni Şafak

text-ad
Etiketler otobüs yüksek hızlı tren rota
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
İki aylık eşinin boğazını keserek öldürüp tahliye edilmişti... İnfial yaratan karar kaldırıldı! İki aylık eşinin boğazını keserek öldürüp tahliye edilmişti... İnfial yaratan karar kaldırıldı! Güzel oyuncu Alaattin Çakıcı'nın oğlunun evlilik teklifine ''evet'' dedi Güzel oyuncu Alaattin Çakıcı'nın oğlunun evlilik teklifine ''evet'' dedi Kıvanç Tatlıtuğ'un attığı imza dudak uçuklattı! Kıvanç Tatlıtuğ'un attığı imza dudak uçuklattı! Araç sahiplerine güzel haber: Bir kez daha indirim geliyor! Araç sahiplerine güzel haber: Bir kez daha indirim geliyor! Altın fiyatları rekor üstüne rekor kırarken İslam Memiş'ten altın değerinde bir uyarı geldi! Altın fiyatları rekor üstüne rekor kırarken İslam Memiş'ten altın değerinde bir uyarı geldi! O Türkiye'nin sanal dünya bağımlısı genci: Yıllardır oturduğu yerden kalkmıyor! O Türkiye'nin sanal dünya bağımlısı genci: Yıllardır oturduğu yerden kalkmıyor! ''Valiye şemsiye var, gazilere yok'' haberini yapan gazeteciye 2 kez gözaltı! ''Valiye şemsiye var, gazilere yok'' haberini yapan gazeteciye 2 kez gözaltı! Pos cihazlarında büyük tuzak: Kredi kartıyla ödedikleri hesap yüzünden karakolluk oldular! Pos cihazlarında büyük tuzak: Kredi kartıyla ödedikleri hesap yüzünden karakolluk oldular! İşte yeni çağın yeni pandemisi: Türkiye'de her gün 82 kişi bu rahatsızlık yüzünden ölüyor! İşte yeni çağın yeni pandemisi: Türkiye'de her gün 82 kişi bu rahatsızlık yüzünden ölüyor! 80 yazan yerde 88'le gidenlere kötü haber: Trafikdaki hız cezalarında yüzde 10 tolerans kalkıyor! 80 yazan yerde 88'le gidenlere kötü haber: Trafikdaki hız cezalarında yüzde 10 tolerans kalkıyor!
İnci Taneleri'nin Dilber'i leopar desenli süper minisiyle olay oldu İnci Taneleri'nin Dilber'i leopar desenli süper minisiyle olay oldu KONDA'nın ''Türkiye yaşam tarzı olarak hangi ülkeye benzemesini istersiniz'' anketi açıklandı! KONDA'nın ''Türkiye yaşam tarzı olarak hangi ülkeye benzemesini istersiniz'' anketi açıklandı! Türkiye'nin en ''şen şakrak'' ismi bombayı patlattı: ''Brad Pitt ile tanştık ve yakıştık'' Türkiye'nin en ''şen şakrak'' ismi bombayı patlattı: ''Brad Pitt ile tanştık ve yakıştık'' Elinde kırbaçla aileye saldıran zorba için istenen ceza belli oldu Elinde kırbaçla aileye saldıran zorba için istenen ceza belli oldu Erdoğan imzaladı: 5 ülkenin vatandaşları Türkiye'de izinsiz çalışabilecek! Erdoğan imzaladı: 5 ülkenin vatandaşları Türkiye'de izinsiz çalışabilecek! Çanakkale'de korkunç cinayet: Astsubay, astsubayı öldürdü! Çanakkale'de korkunç cinayet: Astsubay, astsubayı öldürdü! Bir şehri kaderine terk etmedi, tam 3 bin fidan dikip yemyeşil bir orman yarattı! Bir şehri kaderine terk etmedi, tam 3 bin fidan dikip yemyeşil bir orman yarattı! Dolandırıcılara kaptırdığı 1 milyon TL'lik aracını 480 bin TL ödeyip geri aldı Dolandırıcılara kaptırdığı 1 milyon TL'lik aracını 480 bin TL ödeyip geri aldı Mansur Yavaş karşı taarruza geçti: Gökçek hakkındaki en büyük dosya geliyor! Mansur Yavaş karşı taarruza geçti: Gökçek hakkındaki en büyük dosya geliyor! Mal varlığı dudak uçuklatan küçük Emrah yeni imajıyla görenlerin tanıyamadı Mal varlığı dudak uçuklatan küçük Emrah yeni imajıyla görenlerin tanıyamadı