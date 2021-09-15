SGK'lılara tazminat müjdesi: İşte tazminat alabilmek için şartlar...

SGK çalışanları, 1 yılı aşkın süre çalışmışlarsa kendileri işten ayrılsa bile tazminat alabilecekler. İşte tazminat alabilmenin şartları...

SGK tazminat ödemesi alabilmenin önünü açtı! Tazminat ödemesi gelişmesi ile işten çıkarılanlar hakkı olan ödemeleri alabilecek. Bunun için aranan tek şart ise SGK üzerinden gerekli yazının temin edilebilmesi… İşte, tazminat ödemesi ile ilgili tüm detaylar!

TAZMİNAT ÖDEMESİ İÇİN GEREKLİ ŞARTLAR NELER

Bilindiği üzere bir kurumda bir yılını aşkın herkes işten çıkarıldığı takdirde tazminat ödemesi almaya hak kazanıyor. Ancak çıkarılan bir yasa sonunda, artık işinizden kendiniz çıkmış olsanız bile SGK tazminat ödemesi almaya hak kazanabiliyorsunuz. Peki kimler bu tazminat ödemesinden yararlanabilir. İşte o kişiler;

Emeklilik nedeniyle işinden ayrılanlar,

Evliliğinin üzerinden henüz bir yıl geçmeyen kişiler,

Askerlik için ayrılanlar,

Haklı fesih sonucunda istifa eden kişiler,

Kişiler bundan sonra gerekli Sigorta prim ödeme ve süresi şartlarını gerçekleştirdiği takdirde kendileri işten ayrılsa dahi tazminat alabilecekler. Emeklilik için işten ayrılıyorsanız, 9 Eylül 1999 öncesindeki 3600 gün ve 15 yıl şartının doldurulması gerekiyor. Eğer bu tarihten sonra iş hayatına başlanmışsa bu durumda prim şartı, 4500 yani 25 yıla tekabül etmektedir. Bu kapsamda SGK tazminat ödemesinin alınabilmesi için aranan tek şartın çalışılan kurumda en az 1 yıl çalışmak olduğu belirtilmelidir.

ÖDEME NASIL ALINIR?

SGK tazminat ödemesi alabilmek için öncelikle kişilerin içinde bulunduğu durumu belgeleyebilmeleri gerekiyor. Bu nedenle kişi işini her ne sebepten bırakıyorsa, Sosyal Güvenlik Kurumu’na giderek, bununla ilgili bir yazı almalıdır. Alınan bu yazı iş yerine verildiği takdirde kişilerin çalıştığı süre ve maaşı göz önünde bulundurulur.

Daha sonra ise kurumu tarafından ödenecek olan tazminat ücreti belirlenir. Belirlenen tazminat ücreti bir sonraki ay içerisinde ödeme yapılacak çalışanın hesabına yansıtılır. Tazminat ödemesi için alınan yazı aynı zamanda kişileri işine dönmesine de yardımcı olabilir. Kişi bu yazıyı iş yerine bildirdiği takdirde, işine yeniden dönebilmesi de mümkün olabilecektir.