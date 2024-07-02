  1. Anasayfa
  2. Ekonomi
  3. Sigaraya izmarit, alkole kapak zammı geliyor

Sigaraya izmarit, alkole kapak zammı geliyor

Sigaraya izmarit, alkole kapak zammı geliyor
Güncelleme:

Tütün ürünlerinin yasaklanmasını düzenleyen kanun ile tütün ve alkol piyasasını düzenleyen kanunda yapılacak değişiklik yine fiyatlara zam olarak yansıyacak.. Şimdi de "izmarit" ve "kapak" zammı geliyor...

AK Parti, Türkiye’de her yıl yaklaşık 85 bin insanın ölümüne yol açan sigara kullanımının önüne geçmek için harekete geçti. TBMM, bu konuda tütün ürünlerinin yasaklanmasını düzenleyen kanun ile tütün ve alkol piyasasını düzenleyen kanunda değişikliğe gidecek.

Bu kapsamda Sağlık Bakanlığına sunulacak ön çalışmada, halk sağlığını korumakla yükümlü kurum ve kuruluşlar arasında yapılacak görüşmeler neticesinde belirlenecek bir tarihin esas alınması ve bu tarihten sonra doğan nesillere sigara satışının yasaklanması önerilecek.

Türkiye Gazetesi'nin haberine göre, söz konusu yasal değişikliğin yapılması halinde, 18 yaş altına sigara satışından daha etkili bir yönteme geçilecek. Böylece, sigaraya başlama yaşı olarak öne çıkan 15 yaş ve altı bireylerin korunması sağlanacak.

KANUN DEĞİŞECEK

Ticaret Bakanlığına ise Tütün, Tütün Mamulleri ve Alkol Piyasasının Düzenlenmesine Dair Kanunun’da değişiklik yapılması önerisi sunulacak. Tütün şirketlerinin sigara izmaritlerini temizlemek için çöp veya kirletme bedeli vergisi ödemesi de teklif edilecek.

Çalışmalar sırasında bilim adamlarının da görüşlerinin alınacağı, aynı zamanda dünya örneklerinin de inceleneceği belirtildi. AK Parti kurmayları, İngiltere’de 2009 sonrası doğan kuşaklara sigara satışını yasaklayan modelin yanı sıra İspanya’da tütün endüstrisinden “sigara izmariti” vergisi alan modelin incelendiğini kaydetti.

Ayrıca 2025’te sigara yasağının bütün ülke geneline yayılacağı İzlanda modelinin de bir sonraki aşamada Türkiye’ye örnek olabileceğini ifade edildi. İspanya’daki kirletme ya da izmarit vergisi olarak uygulanan modelin tütün endüstrisine yönelik olduğunu aktaran kurmaylar, sigara üreticilerine karşı mücadele edilmesi gerektiğini belirtti.

Türkiye Gazetesi

Etiketler sigara izmarit bira alkol rakı zam düzenleme yasak
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Düğün konvoyunda drift pahalıya patladı Düğün konvoyunda drift pahalıya patladı Kadına şiddetin cezasını mahalleli kesti; kadın eşinden şikayetçi olmadı Kadına şiddetin cezasını mahalleli kesti; kadın eşinden şikayetçi olmadı Portekiz, EURO 2024 çeyrek finalinde Fransa'nın rakibi oldu Portekiz, EURO 2024 çeyrek finalinde Fransa'nın rakibi oldu Batshuayi'nin imza mesajı, Beşiktaş ve Fenerbahçelileri kızdırdı Batshuayi'nin imza mesajı, Beşiktaş ve Fenerbahçelileri kızdırdı Kayseri olaylarıyla ilgili provokatif paylaşım yapan 63 hesap gözaltına alındı Kayseri olaylarıyla ilgili provokatif paylaşım yapan 63 hesap gözaltına alındı ''Cumhurbaşkanlığı günde 467, ayda 14 bin konut kadar elektrik harcıyor'' ''Cumhurbaşkanlığı günde 467, ayda 14 bin konut kadar elektrik harcıyor'' Ronaldo yıkıldı... Gözyaşlarına engel olamadı Ronaldo yıkıldı... Gözyaşlarına engel olamadı ABD mahkemesinden Eylem Tok'un talebine ret ABD mahkemesinden Eylem Tok'un talebine ret Yeni güne yeni zamla başladık: LPG'ye büyük zam Yeni güne yeni zamla başladık: LPG'ye büyük zam Suriye sınır hattında gerilim: Suriyeliler Türk bayraklarına saldırdı, TSK takviye kuvvet gönderdi Suriye sınır hattında gerilim: Suriyeliler Türk bayraklarına saldırdı, TSK takviye kuvvet gönderdi
Petek Dinçöz Miami sokaklarında ortalığı kasıp kavurdu Petek Dinçöz Miami sokaklarında ortalığı kasıp kavurdu Fransa, EURO 2024'te çeyrek finalde Fransa, EURO 2024'te çeyrek finalde