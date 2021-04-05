Son kısa çalışma ödeneği bugün yatıyor!

Nisan 2021 itibariyle sona eren Kısa Çalışma Ödeneği uygulamasında Mart ayına ilişkin işsizlik ve kısa çalışma ödeneği bugün hesaplara yatıyor.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk geçtiğimiz hafta yaptığı açıklamada, mart ayına ilişkin işsizlik ve kısa çalışma ödeneği ödemelerinin 5 Nisan'da hesaplara yatırılacağını duyurmuştu.

KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ BUGÜN YATIYOR

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, yaptığı yazılı açıklamada, ödemelerin banka hesaplarına yatırılacağını, IBAN bilgileri bulunmayan vatandaşlara da PTT üzerinden ödeme yapılacağını belirtti.

Kısa Çalışma Ödeneği'nin 31 Mart 2021 tarihinde sona ereceği Cumhurbaşkanlığı kararında yer aldı. İşte 19 Şubat 2021 tarihinde yayımlanan Resmi Gazete'deki Kısa Çalışma Ödeneği kararı;

"Yeni Koronavirüs (Covid-19) nedeniyle dışsal etkilerden kaynaklanan dönemsel durumlar kapsamındaki zorlayıcı sebep gerekçesiyle kısa çalışma uygulanan işyerleri için kısa ödeneğinin süresinin uzatılması hakkındaki ekli Kararın yürürlüğe konulmasına 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanunun geçici 23. maddesi gereğince karar verilmiştir." denildi.