SPK onayladı: İki şirket daha halka arz oluyor

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), iki şirketin daha ilk halka arz başvurusuna onay verdi.

Sermaye Piyasası Kurulu, 2024 yılının 38. bültenini yayımladı. Buna göre bültende Kurul, Kıraç Galvaniz Telekominikasyon Metal Makine İnşaat Elektrik Sanayi ve Ticaret AŞ ile Gündoğdu Gıda Süt Ürünleri Sanayi ve Dış Ticaret AŞ’nin halka arzının onaylandığını duyurdu.

Kıraç Galvaniz halka arzında 1 TL nominal değerli paylar 24 TL sabit fiyat üzerinden satışa sunulacak.

Gündoğdu Gıda halka arzında mevcut ortaklardan Zülküf KOPUZ’a ait 1.000.000 TL nominal değerli (B) grubu paylar halka arza konu edilecek. 1 TL nominal değerli paylar 35,00 TL sabit fiyat üzerinden satılacak.