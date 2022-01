SSK ve Bağ-Kur emekli maaşı ödemelerinde yeni dönem

SSK ve Bağ-Kur emeklilerin maaşları artık resmi tatile denk gelse bile zamanında ödenecek.

SSK ve Bağ-Kur kapsamındaki aylık ödemeleri cumartesi gününe rastlaması halinde cuma günü, pazar gününe rastlaması halinde ise pazartesi günü ödeniyordu. Resmi tatil olan 23 Nisan ve 19 Mayıs günlerine rastlayan ödemeler de yine bir sonraki gün ya da bir önceki gün ödenmekteydi.

AYLIK ÖDEMELERİNDE DÜZENLEMEY GİDİLDİ

Bu sorunun ortadan kaldırılması için SSK ve Bağ-Kur kapsamındaki aylık ödemelerinde yeni bir düzenlemeye gidildi.

RESMİ TATİLDE OLSA AYNI GÜN ÖDENECEK

Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliğinin 69. maddesinde yapılan değişiklik ile 1 Ocak 2022 tarihinden itibaren hafta sonu ya da resmi tatil günlerine rastlayan aylık ödemelerinin aynı gün ödenmesi olanağı getirildi. Böylece sigortalı ve hak sahiplerinin ödeme günü konusunda yaşadıkları mağduriyet giderildi.

EMEKLİ MAAŞI ÖDEME TARİHLERİ

SGK, yığılma olmaması için emekli aylığı ödemelerini ay içinde farklı günlere yayıyor. Emekli Sandığı mensuplarının (4/1-c) aylığı her ayın 1 ila 5’inde; SSK’lıların (4/1-a) aylıkları her ayın 17 ila 26’sında; BAĞ-KUR’luların (4/1-b) aylıkları da her ayın 25 ila 28’inde ödeniyor. Ödeme günleri emeklilik tahsis numarasının son rakamına göre belirleniyor.