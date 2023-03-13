Tahıl Koridoru Anlaşması uzatıldı

Rusya, Tahıl Koridoru Anlaşması'nın 60 gün daha uzatılmasını kabul etti.

Rusya, Tahıl Koridoru Anlaşması'nın 60 gün daha uzatılmasını kabul etti.

SÜRE 18 MART'TA DOLUYORDU

Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle yaşanan 'gıda krizi' riskinin ortadan kaldırılmasına yönelik Türkiye'nin çabalarıyla oluşturulan 'Tahıl Koridoru'nda süre 18 Mart'ta doluyordu. Rusya yeni bir açıklama yaparak bu sürenin 2 ay daha uzatıldığını belirtti.



Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile başkent Kiev'de düzenlenen ortak basın toplantısında, "Karadeniz Tahıl Girişimi'nin yenilenmesinin kritik öneme sahip olduğunun altını çiziyorum" demişti. Guterres, "Karadeniz Tahıl Girişimi, Türkiye ve BM'nin desteğiyle Ukrayna ile Rusya'nın küresel gıda güvenliğini iyileştirme ihtimalini ortaya koydu" ifadelerini kullanmıştı.