Tarımsal destek ödemeleri hesaplara aktarıldı

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, 300 milyon liralık tarımsal destek ödemelerinin hesaplara aktarıldığını duyurdu.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, bir dizi ziyaret ve temaslarda bulunmak üzere Siirt’e geldi. Bakan Yumaklı, Siirt Havalimanı’nda Vali ve Belediye Başkan Vekili Dr. Kemal Kızılkaya, AK Parti Milletvekili Mervan Gül, ilçe kaymakamları, ilçe belediye başkanları ve kurum müdürlerince karşılandı. Valiliği ziyaret eden Bakan Yumaklı, şeref defterini imzalayarak, Vali Kemal Kızılkaya’dan kentte yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldı. Cuma Namazını Siirt Tarihi Ulu Cami'de kılan Bakan Yumaklı, namazın ardından AK Parti İl Binası'na geçerek partililerle bir araya geldi.

‘SİİRT, BİR NEVİ CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN’IN YOLUNU AÇTI’

Burada açıklamalarda bulunan Bakan Yumaklı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 1997 yılında Siirt’te okuduğu şiir nedeniyle cezaevine gönderildiğini ve bunun Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın bir nevi yolunu açtığını belirterek, “Kadim köklerimize dayanan Anadolu ruhu, son 21 yılda güçlü ve büyük Türkiye vizyonuyla bir diriliş süreci yaşıyor. Siirt ilimiz de bu son sürecin sembolleşmiş şehirlerinden bir tanesi. Sayın Cumhurbaşkanımız Siirt’te okuduğu bir şiir sebebiyle Pınarhisar Cezaevi'ne gönderilmişti. Aynı Siirt Sayın Cumhurbaşkanımızın milletvekili olarak meclise gönderdiği Başbakan ve Cumhurbaşkanlığının yolunu açtı. Aslında Türkiye’nin de yolunu açtı bir nevi” dedi.

‘YILBAŞINDAN BU YANA DESTEKLER 39 MİLYAR LİRAYA ULAŞTI’

Tarımsal desteklerin yılbaşından bu yana 39 milyar liraya ulaştığını belirten Bakan Yumaklı, 300 milyon liralık desteklerin de bugün çiftçilerin hesaplarına aktarıldığını belirterek, şöyle dedi:

“Bizler her hafta Cuma günü tarımsal desteklerle ilgili açıklamalarda bulunuyoruz. Bu Cuma da üreticilerimizin, çiftçilerimizin hesaplarına tarımsal destek ödemelerini aktardık. Hayvan hastalığı tazminatı gibi, süt analizi gibi ya da yağlı tohumlu bitkiler, sertifikalı tohumu üretimi gibi destekler ya da özellikle genç erkek ve kadın kardeşlerimizi ilgilendiren ‘Uzman Eller’ projesi destekleriyle toplamda 300 milyon liralık tarımsal destek ödemeleri bugün kardeşlerimizin hesabına aktardık. Bunun müjdesini de buradan vermiş olalım, hayırlı bereketli olsun. Böylece senenin başından itibaren 2023 yılının başından itibaren en son saymış olduğum bu 300 milyon liralık destekle beraber tarımsal destek anlamında ödediğimiz bakanlık olarak destek toplamı 39 milyar liraya ulaşmış oldu. Tekrar hayırlı ve bereketli olmasını diliyorum. Bizler illerimizin tarım ve orman alt yapısını güçlendirmek için birlikteyiz sahadayız, saha dediğimiz de şehirlerde beraberiz hemhalız. Hem biz söylediklerimizi anlatma imkanı buluyoruz, hem de sizlerin söyleyeceklerini dikkatli dinliyoruz. Bunların arasında çoğu zaman da sizlerin söyledikleri bizim açımızdan çok çok yönleri oluyor. Bugün de yine burada hemhal olmak için, konuşmak ve istişare etmek için buradayız. Amacımız Türkiye’nin her tarafında tarımsal üretimi, gıda arz güvenliğini hem kendi ülkemizde tesis etmek, hem de daha fazla üreterek, daha kaliteli üreterek hem de daha verimli bir üretim yaparak geçtiğimiz yıl 30 milyar dolara yükselmiş olan bu ülkenin tarımsal ürün ihracatını 35 milyar dolarlara, 40 milyar dolarlara çıkarmaktır.”