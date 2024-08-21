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TCMB faiz indirimine ne zaman başlayacak? Morgan Stanley'den yeni tahmin

TCMB faiz indirimine ne zaman başlayacak? Morgan Stanley'den yeni tahmin
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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) politika faizini yüzde 50 seviyesinde sabit tutarken, Morgan Stanley'den yeni bir değerlendirme geldi.

Morgan Stanley Ekonomisti Hande Küçük, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) son faiz kararı ile yayımladığı açıklamanın yılın kalanında politika faizinin sabit kalacağı tahminini desteklediği değerlendirmesini yaptı.

Salı günü yayımlanan raporda, politika yapıcıların faizi değiştirmeden ve ek araçlar konusunda yeni bir sinyal verilmeden 'şahin bir sürpriz' yapmayı başardıklarını söyledi.

'YAKIN VADEDE FAİZ İNDİRİMİ BEKLENMİYOR'

Bloomberg'te yer alan habere göre Küçük, TCMB’nin sözlü yönlendirmesinin, aylık enflasyon eğiliminin yüzde 1,5’e sürdürülebilir bir şekilde düşmesi ve enflasyon beklentileri ile tahmin aralığı arasındaki farkın daralması öncesinde faiz indirimi adımlarına başlanmasının pek olası olmadığını açıkça ortaya koyduğunu ve "bunun yakın vadede faiz indirimi adımlarına pek fazla alan bırakmadığını" söyledi.

Açıklamada yapılan değişikliklerin faiz oranlarını daha uzun süre sabit tutma niyetini işaret ettiği öngören Küçük, büyümedeki yavaşlamanın daha da arttığına dair işaretler gelirken verilen mesajların yakın vadede gevşeme adımlarının atılmasına yönelik beklentileri erteleme amacını yansıttığını belirtti.

TCMB 5'İNCİ KEZ PAS GEÇTİ

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Ağustos ayı faiz kararını dün açıkladı. Buna göre Merkez Bankası, ağustos toplantısında beklentilere paralel olarak politika faizini yüzde 50'de tuttu.

TCMB'nin Ağustos ayı Para Politikası Kurulu toplantısı öncesinde ekonomistler, politika faizinin yüzde 50 seviyesinde sabit tutulacağına kesin gözüyle bakıyordu.

Ekonomistlerin 2024 yılı sonu için ise politika faizi tahminleri medyanı yüzde 45 olarak açıklanmıştı.

TCMB'den Ağustos ayı faiz kararı sonrasında yapılan açıklamada, "Kredi ve mevduat piyasalarında öngörülenin dışında gelişmeler olması durumunda parasal aktarım mekanizması ilave makroihtiyati adımlarla desteklenecektir. Likidite koşulları muhtemel gelişmeler göz önünde bulundurularak yakından izlenmektedir. Sterilizasyon araçları etkin şekilde kullanılmaya devam edilecektir. Kurul, politika kararlarını parasal sıkılaştırmanın gecikmeli etkilerini de dikkate alarak, enflasyonun ana eğilimini geriletecek ve enflasyonu orta vadede yüzde 5 hedefine ulaştıracak parasal ve finansal koşulları sağlayacak şekilde belirleyecektir. Enflasyon ve enflasyonun ana eğilimine ilişkin göstergeler yakından takip edilecek ve Kurul, fiyat istikrarı temel amacı doğrultusunda elindeki tüm araçları kararlılıkla kullanacaktır." ifadeleri yer aldı.

 

Etiketler Morgan Stanley türkiye faiz tahmini
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