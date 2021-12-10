TCMB'nin dolara müdahale için harcadığı miktar ortaya çıktı

Tam 7 yıl aradan sonra dolara müdahale eden TCMB'nin toplam rezervleri açıklandı. Açıklanan rezervler Merkez Bankası'nın dolara müdahale sırasında ne kadar dolar harcadığını da ortaya koymuş oldu.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) toplam rezervleri 3 Aralık haftasında 2 milyar 120 milyon dolar azalarak 124 milyar 26 milyon dolara geriledi.

TCMB tarafından Haftalık Para ve Banka İstatistikleri yayımlandı.

Buna göre, 3 Aralık'ta Merkez Bankası brüt döviz rezervleri 2 milyar 16 milyon dolar gerileyerek 85 milyar 8 milyon dolara düştü. Brüt döviz rezervleri, 26 Kasım'da 87 milyar 24 milyon dolar seviyesindeydi.

Söz konusu dönemde altın rezervleri, 104 milyon dolar azalarak 39 milyar 122 milyon dolardan 39 milyar 18 milyon dolara geriledi.

Böylece Merkez Bankası'nın toplam rezervleri, 3 Aralık haftasında bir önceki haftaya kıyasla 2 milyar 120 milyon dolar azalışla 126 milyar 146 milyon dolardan 124 milyar 26 milyon dolara indi.

7 YIL SONRA DOĞRUDAN MÜDAHALE ETMİŞTİ

TCMB, 1 Aralık ve 3 Aralık tarihlerinde yaptığı açıklamalarda “Döviz kurlarında görülen sağlıksız fiyat oluşumları nedeniyle piyasaya satım yönünde doğrudan müdahale edilmektedir” demişti. 2019 ve 2020 yıllarında toplamda yaklaşık 128 milyar dolarlık rezerv satışıyla kura örtülü müdahale eden TCMB, Ocak 2014 sonrasında ilk kez geçen hafta doğrudan müdahale kartına başvurmuştu.

Bankacılık kaynakları TCMB’nin doğrudan müdahalesinin iki günlük büyüklüğünün yaklaşık 1,5 milyar dolar olduğu tahmin edilse de resmi rakam gelecek hafta ilan edilecek.