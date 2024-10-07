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Ticaret Bakanlığı'ndan ''ekmeğe zam'' açıklaması

Ticaret Bakanlığı'ndan ''ekmeğe zam'' açıklaması
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Ticaret Bakanlığı, ekmek fiyatlarında haksız artışa izin verilmeyeceğini açıkladı.

Ticaret Bakanlığı, ekmekte haksız fiyat artışına izin verilmeyeceğini bildirdi. Bakanlıktan yapılan açıklamada "Halkımızın temel gıdası olan ekmek konusunda herhangi bir haksız kazanç veya fırsatçılığa müsamaha gösterilmeyeceğinin altını çizmek isteriz." denildi.

Ticaret Bakanlığı'ndan yapılan açıklama şöyle;

"Vatandaşlarımızın temel gıda maddesi olan ekmeğin fiyatı üzerinde yapılacak spekülatif fiyat hareketleri toplumun genel refahını doğrudan etkilemektedir. Bu bağlamda, piyasaya arz edilen ekmeklerin fiyat tarifeleri, Ticaret Odaları ve Esnaf Odaları tarafından yürürlüğe konulmaktadır. Fiyat tarifeleri, ekmeğin azami satış fiyatı üzerinden belirlenmekte olup, belirlenen bu tarifelerin üzerinde yapılan fiyatlandırmalar konusunda şikayetler alındığı zaman gerekli denetlemeler Ticaret Bakanlığı denetleme ekipleri tarafından hemen yapılmaktadır.

1 MİLYON TL'YE VARAN CEZA

Fahiş fiyat uygulamaları olarak tespit edilen denetim sonuçları, Ticaret Bakanlığı, Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu tarafından "Haksız Fiyat Artışı" olarak değerlendirilmekte, ve gerekli idari para cezaları uygulamaya konulmaktadır. Bu çerçevede, İstanbul başta olmak üzere 81 ilimizde ekmek fiyat tarifesini aşan uygulamalar neticesinde, ekmek satışını yapan işyerlerine 100.000 TL'den 1.000.000 TL'ye varan tutarlarda idari para cezaları uygulanmaktadır. Bu doğrultuda, halkımızın temel gıdası olan ekmek konusunda herhangi bir haksız kazanç veya fırsatçılığa müsamaha gösterilmeyeceğinin altını çizmek isteriz. Ticaret Bakanlığı olarak, çalışmalarımızı titizlikle yürütmekte, ve vatandaşlarımızın mağduriyet yaşamaması için her türlü tedbiri almaktayız."

Etiketler ticaret bakanlığı ekmeğe zam
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