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TMSF Anadolu'nun en büyük şirketini satışa çıkardı

TMSF Anadolu'nun en büyük şirketini satışa çıkardı
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TMSF Hazine mülkiyetinde bulunan HES Hacılar Elektrik AŞ (HES Kablo) paylarının yüzde 100'ünü 22 milyar TL muhammen bedel ile satışa çıkardı. Satış işlemi teklif ve ihale usulüyle gerçekleştirilecek.

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan ilana göre, 22 milyar TL muhammen bedel üzerinde satışa sunulacak paylarla ilgili ihaleye 30 Haziran'a kadar teklif verilebilecek.

İhalenin, 1 Temmuz'da yapılması öngörülüyor. Teklifler peşin bedel üzerinden TL olarak verilecek.

İhale, Hazine mülkiyetinde bulunan 0.01 TL nominal değerli 30 milyar adet HES Kablo payları ile Boyçelik Metal AŞ ve Hazine mülkiyetinde bulunan 1 TL nominal değerli 21.9 milyon adet Erciyes Çelik Halat AŞ paylarının birlikte satışını içeriyor.

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF), mayıs ayının başında Türkiye'nin mobilya devlerinden Bellona'yı 8 milyar 100 milyon TL bedelle satmıştı.

 

Reuters

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Etiketler TMSF ihale satış
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