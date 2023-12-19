TÜDER Başkanı Küçük: ''Uygulama güzel ama denetim şart''

Tüketiciler Derneği (TÜDER) Genel Başkanı Levent Küçük Resmî Gazete’de yayımlanan ve 1 Ocak’tan itibaren lokanta, restoran, kafe ve pastanelerde fiyat listelerinin giriş kapısı ve masalara koyulmasını zorunlu tutan yönetmeliğin tüketiciyi koruyacağını ancak yönetmeliğin uygulanması için gerekli denetimlerin yapılması gerektiğini söyledi.

Resmi Gazete'de fiyat etiketi yönetmeliği yayımlandı. Yönetmelikte lokanta, restoran, kafe, pastane ve benzeri yiyecek ve içecek hizmeti sunulan iş yerlerindeki fiyat etiketleri için yeni kararlar yer aldı. Fiyat etiketi yönetmeliğinde değişiklik yapılmasına dair yönetmelik Resmi Gazete'de yayımlandı. Karara göre, 1 Ocak 2024 tarihinden itibaren lokanta, restoran, kafe ve pastanelerde fiyat listelerinin giriş kapısı ve masalara koyulması zorunlu olacak.

Yönetmeliğin 8'inci maddesinin birinci fıkrası şu şekilde değiştirildi:

Eski hali : "Hizmetlerin özelliğine ve tüketiciye sunuluş biçimine göre, tarife ve fiyat listelerine ilişkin belge, levha, pano ve benzerleri, hizmetin sunulduğu işyerinde, tüketiciler tarafından kolaylıkla görülebilir ve okunabilir şekilde asılır, takılır veya konulur."

Yeni hali: "Hizmetlerin özelliğine ve tüketiciye sunuluş biçimine göre, tarife ve fiyat listelerine ilişkin belge, levha, pano ve benzerleri, hizmetin sunulduğu işyerinde, ayrıca lokanta, restoran, kafe, pastane ve benzeri yiyecek ve içecek hizmeti sunulan işyerlerinde ise iş yerinin giriş kapısının önüne ve hizmet sunulan masaların üstüne, tüketiciler tarafından kolaylıkla görülebilir ve okunabilir şekilde asılır, takılır veya konulur."

Konuyla ilgili olarak Haber3.com'a bir açıklama yapan Tüketiciler Derneği (TÜDER) Genel Başkanı Levent Küçük şunları söyledi:

"Yapılan düzenlemenin olumlu olduğunu ifade etmek istiyoruz. Lokanta, restoran, kafe, pastane ve benzeri yiyecek ve içecek hizmeti sunulan işyerlerinin giriş kapılarında ve hizmet sunulan masalarının üstünde fiyat tarifesinin bulunacak olması, tüketicilerimizin ekonomik çıkarlarının korunması ve piyasa rekabetinin sağlanması açısından yararlı olacaktır. Söz konusu düzenlemenin uygulanabilir olmasını ve yetkili birimler tarafından denetimlerin gerçekleştirilmesini temenni ediyoruz."