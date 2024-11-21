Tüketici güven endeksi kasımda düştü
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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, kasım ayında tüketici güven endeksi yüzde 1 azalarak 79.8 oldu.
TÜİK, Kasım 2024 dönemine ilişkin tüketici güven endeksi verilerini açıkladı. Buna göre; TÜİK ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası iş birliği ile yürütülen tüketici eğilim anketi sonuçlarından hesaplanan tüketici güven endeksi, bir önceki aya göre yüzde 1 azalarak 79,8 oldu.
DHA
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