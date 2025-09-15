TÜMAD Madencilik’ten yerli ve milli hamle: Doğu Biga Madencilik satın alındı

Türkiye’nin stratejik sektörlerinden altın madenciliğinde tarihi bir gelişme yaşandı. TÜMAD Madencilik Sanayi ve Ticaret A.Ş., Kanada merkezli Alamos Gold’un Türkiye iştiraki Doğu Biga Madencilik’in hisselerini satın almak için anlaşmaya vardı.

Alamos Gold, Doğu Biga Madencilik’in Çanakkale’deki Kirazlı, Ağı Dağı ve Çamyurt maden sahalarının hisselerinin tamamının 470 milyon ABD doları bedelle TÜMAD’a satılması konusunda anlaşmaya varıldığını Kanada borsasına bildirdi.

ÜRETİMDE DENGE YERLİYE DÖNÜYOR

TÜMAD’ın bu satın alması, madencilik sektöründe kritik bir dönüm noktası olarak görülüyor. Bu adımla yalnızca Çanakkale değil, tüm Türkiye için stratejik bir kazanım elde edilecek. Türkiye’nin her yıl yaklaşık 30 milyar dolar ödediği altın ithalatına karşı güçlü bir yerli alternatif doğarken, TÜMAD çevreye duyarlı üretim tecrübesiyle altın üretiminde dengeyi yerli firmalar lehine çevirecek. Yeni sahalarda üretimin başlamasıyla yerli firmaların altın üretimindeki payı yabancı şirketleri geride bırakacak.

BİNLERCE KİŞİYE İŞ İMKÂNI

Satışın ardından başta Kirazlı olmak üzere yıllardır atıl kalan projeler ekonomiye kazandırılacak. TÜMAD’ın bu sahalara 1 milyar doları bulan yatırım yapacağı öğrenildi. Projeler, bölgesel kalkınmaya da büyük katkı sunacak. İnşaat aşamasında yaklaşık 1.000 kişiye, işletme döneminde 500 kişiye doğrudan; dolaylı olarak ise 2.000’in üzerinde kişiye istihdam sağlanması öngörülüyor. Çalışanların büyük kısmının bölge halkından seçileceği bildiriliyor.

1 MİLYAR DOLARLIK DAVA KAPANACAK

TÜMAD Madencilik’in Doğu Biga Madencilik’i satın almasıyla birlikte Türkiye aleyhine açılan 1 milyar dolarlık tahkim davasının da sona ereceği öğrenildi. Bu gelişme, hem Çanakkale hem de Türkiye için büyük bir yükün ortadan kalkması anlamına geliyor.

TÜMAD SEKTÖRDE BİRÇOK İLKE İMZA ATTI

Türkiye’nin madencilik sektöründeki öncü şirketlerinden TÜMAD, Balıkesir İvrindi ve Çanakkale Lapseki’deki altın-gümüş üretimiyle yalnızca yurt içinde değil, uluslararası arenada da dikkatleri üzerine çekti. Çevreye duyarlı yaklaşımı, iş güvenliği alanındaki örnek uygulamaları ve uluslararası standartlara uyumu sayesinde TÜMAD, Türkiye’de Uluslararası Siyanür Yönetim Kodu’nu (ICMC) madenlerinde uygulayan ilk yerli firma olma unvanını taşıyor. ICMC, siyanürün güvenli ve çevre dostu kullanımını belgeleyen, dünyada alınması en zor sertifikalardan biri olarak biliniyor.

YERLİ VE MİLLİ MADENCİLİKTE ROL MODEL

Bu başarıya ek olarak, TÜMAD bir başka ilke daha imza attı. Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD), dünya tarihinde ilk kez bir maden şirketini ödüllendirdi ve “Sürdürülebilir Yaşam ve Çevre Ödülü”nü TÜMAD’a verdi. Türkiye’de ilk kez kazanılan bu ödül, şirketin çevresel duyarlılığını ve sürdürülebilirlik vizyonunu kanıtlayan tarihi bir gelişme olarak görülüyor.

Üretimde kullandığı ileri teknoloji, güçlü finansal yapısı ve bölgesel kalkınmaya sağladığı katkılarla TÜMAD, yerli ve milli madencilikte küresel vitrine çıkan ülkemizin rol model şirketleri arasında gösteriliyor.

STRATEJİK VE YERLİ HAMLE

Altın fiyatlarının tarihi zirvelere ulaştığı, kaynak milliyetçiliğinin yükseldiği ve nadir metallerin küresel dengeleri yeniden şekillendirdiği bir dönemde, TÜMAD’ın Alamos’a ait projeleri satın alması yalnızca Çanakkale için değil, Türkiye’nin madencilik sektörü için de tarihi bir dönüm noktası olarak görülüyor. Bu hamle ile TÜMAD, yerli ve milli madenciliğin gücünü pekiştirirken, artan altın fiyatları karşısında cari açığın azaltılmasına katkı sağlayacak, Türkiye’yi kritik madenler üretiminde daha güçlü, bağımsız ve stratejik bir aktör haline getirecektir.

Kirazlı Projesi Süreç Kronolojisi

2010: Alamos Gold, Kirazlı, Ağı Dağı ve Çamyurt projelerinin ruhsatlarını aldı.

2013–2017: ÇED süreçleri ve ruhsat yenilemeleri yürütüldü.

2019: Kirazlı’nın inşaat ruhsatı yenilenmedi, projeler askıya alındı.

2020: Şirket sahadan tamamen çekildi.

2021: Projeler tasfiye edildi, 1 milyar dolarlık uluslararası tahkim davası açıldı.

2021–2023: Dava süreci devam etti.

2024: Çözüm arayışları gündeme geldi.

2025: TÜMAD, Doğu Biga Madencilik’i satın almak için Alamos ile anlaşmaya vardı. Böylece dava kapanacak, projeler yeniden ekonomiye kazandırılacak.