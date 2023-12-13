Türk Yatırım Fonu resmen kuruldu

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, Türk Yatırım Fonu anlaşması onaylandı. Fon’un sermayesi 5 devlet tarafından karşılanacak ve toplam 500 milyon dolar olacak.

Resmi Gazete'de dikkat çeken bir karar yer aldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan kararda, Türk Yatırım Fonu kurulmasına ilişkin anlaşmanın onaylandığı bildirildi.

Fon’un sermayesi 5 devlet tarafından karşılanacak ve toplam 500 milyon dolar olacak. Türkiye’nin yanı sıra Türkmenistan, Kazakistan, Azerbaycan ve Özbekistan’ın yatırımcı olarak girdiği fon 10 bin hisseye bölündü. Her devlet 2 bin adetli eşit hisseye sahip olacak.

Kararda şu ifadeler kullanıldı:

"16 Mart 2024 tarihinde Ankara'da imzalanan ve 7470 sayılı Kanunla onaylanması uygun bulunan ekli "Türk Yatırım Fonu Kuruluş Anlaşması"nın onaylanmasına, 9 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2'nci ve 3'üncü maddeleri gereğince karar verilmiştir"

Erdoğan Türk Yatırım Fonu'nu şu şekilde açıklamıştı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Mart ayında Beştepe'de düzenlenen Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Olağanüstü Zirve Toplantısı'nda Türk Yatırım Fonu ile ilgili olarak "Türk Yatırım Fonu Kurucu Anlaşması'nın imzalanması, Zirve'mizin somut kazanımlarından biri olmuştur. Fon sayesinde, KOBİ'lere, kalkınma projelerine, ulaştırma ve lojistik zincirlerine, altyapı projelerine, tarım ve turizm alanlarındaki yatırımlara ve yenilenebilir enerji çalışmalarına destek sağlanacaktır. Tüm bu alanlarda firmaların finansmana erişimi kolaylaşacak, ayrıca bölge içi ticaret teşvik edilecektir. Türk Yatırım Fonunun, Türk dünyasında ekonomik bütünleşmeye de katkı sağlayacağına inanıyorum. 'Eşit sermaye katkısı ve eşit oy hakkı' ilkesi çerçevesinde kurulacak fona, İstanbul ev sahipliği yapacaktır. Bu şekilde küresel finans camiasında İstanbul'un oynadığı merkezi rolün pekişmesini de temin etmiş olduk." demişti.