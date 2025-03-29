Türkiye'den bir günde rekor ihracat

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, 28 Mart Cuma günü Cumhuriyet tarihinin en yüksek ikinci günlük ihracat rakamına ulaşıldığını açıkladı.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Ramazan Bayramı'na ihracatta büyük bir başarı haberi ile giriyoruz. Günlük ihracatta bayram hediyesi. Mal ihracatında Cumhuriyet tarihinin en yüksek ikinci günlük ihracat rakamı gerçekleştirildi. Dün, 28 Mart 2025 Cuma günü gerçekleşen 2 milyar 65 milyon dolarlık günlük mal ihracatı rakamı, 101 yıllık Cumhuriyet tarihimizin en yüksek ikinci günlük ihracat rakamı olarak tarihe geçmiştir" ifadelerini kullandı.

'İYİ Kİ VARSINIZ KIYMETLİ İHRACATÇILARIMIZ'

İhracattaki artış ivmesinin devam ettiğini belirten Bolat, "Uluslararası korumacılığın çok arttığı bir ortamda, mal ve hizmetler ihracatımız ülke ekonomimizin ve ekonomik büyümenin lokomotifi olmaya devam ediyor. Sayın Cumhurbaşkanımızın geleceğimizin ufku olarak belirlediği 'Türkiye Yüzyılı, ticaretin yüzyılı olacak' hedefi doğrultusunda, hükümetlerimizin son 22 yılda 7,5 kat artırarak toplamda 377 milyar dolara yükseltmeyi başardığı mal ve hizmetler ihracatımız, üretim ve istihdam artışına, işsizliğin azalmasına, ülkemize kazandırdığı dövizlerle dış ticaret ve cari işlemler hesabına olumlu katkılar sağlamaya devam ediyor. Bu vesileyle, bütün ihracatçılarımıza fedakarane ihracat başarıları için çok teşekkürler ediyoruz. İyi ki varsınız kıymetli ihracatçılarımız. Mübarek Ramazan Bayramımız ülkemize, halkımıza ve tüm Müslüman alemine sağlık, huzur, başarı ve esenlik getirsin inşallah. Güzel Türkiye’miz" açıklamasında bulundu.

DHA