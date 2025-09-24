Türkiye'nin bir gıda devi daha konkordato başvurusunda bulundu

Aydın’ın Nazilli ilçesinde hizmet veren ve yerli ürünleri tamamen ihracat yapan firmanın konkordato başvurusunda bulunduğu öğrenildi.

Aydın'ın Nazilli ilçesi Bozyurt Mahallesi’nde faaliyet gösteren Sante Gıda, ihracatta yaşanan sıkıntılar nedeniyle konkordato talebinde bulundu.

25 yıllık Sante Gıda Almanya, Fransa, İtalya, İngiltere, ABD, Çin ve Avustralya’nın da aralarında bulunduğu 14 ülkeye ihracat yapıyordu.

Sante Gıda'nın özellikle Avrupa’ya ihraç edilen incirlerde aflatoksin ve okratoksin bulaşı tespit edilmesi nedeniyle ürünlerin geri dönmesi ve imha edilmesi sonucu ciddi maddi kayıplar yaşadığı öne sürüldü.