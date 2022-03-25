Ulaştırma Bakanı'ndan ''200 TL'cik'' geçiş ücretiyle ilgili eleştirilere yanıt

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Çanakkale Köprüsü'nün 200 TL olan geçiş ücretiyle ilgili olarak "Geçiş garantisini vatandaşımıza yansıtmıyoruz" dedi. Ancak Karaismailoğlu, garanti bedelinin nereden karşılandığını ise söylemedi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "200 liracık" diye duyurduğu ancak kamuoyunda pahalı olduğu gerekçesiyle eleştirilen Çanakkale Köprüsü geçiş ücreti hakkında, "Geçiş fiyatlarında garanti ettiğimiz rakam var biz o rakamı vatandaşımıza yansıtmıyoruz" dedi. Karaismailoğlu, garanti bedelinin nereden karşılandığını ise söylemedi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu havalimanı açılışı öncesi, NTV canlı yayınında Gökhan Gerçek'in sorularını yanıtladı.

Bakan Karaismailoğlu özetle şunları söyledi:

"Tokat Havalimanı bölge için çok önemli bir proje. Güvenlik için son teknoloji sistemler burada var. İstanbul'da en fazla nüfuslulardan birisi Tokat. Bundan sonra artık bğtğn uçaklar Tokat'a inebilecekler. 7 uçak park kapasiteli, Pisti 2 bin 700 metre uzunluğunda ve 600 araçlık otopark yer alıyor. Vatandaşımızın hayat kalitesi artarak devam edecek. Yatırımlar da artarak devam ediyor.

Rize Havalimanı da mayıs ayında hizmete açılacak. Dünyada denize dolgu 5. havalimanını açacağız.

1915 ÇANAKKALE KÖPRÜSÜ

1915 Çanakkale Köprüsü dahil bu projeler uzun soluklu bir çalışmanın ürünü. Finans modelleri ile büyük projeler yapılıyor. 2,5 milyar euroluk projeyi 4 yılda bitirdik. Çanakkale Köprüsü'nde yaklaşık 300 kişi çalışacak. Bu projeler gizli ya da sır değil. 10'un üzerindeki firmanın satın aldığı sözleşme ya da ihale gizli olabilir mi?

GEÇİŞ FİYATLARI YÜKSEK Mİ?

Geçiş fiyatlarında garanti ettiğimiz rakam var biz o rakamı vatandaşımıza yansıtmıyoruz. Çanakkale Köprüsü'ne 200 lira diyorlar. Feribot ortalama 120 lira. Saatler süren bir yolculuğu 6 dakikaya düşürüyorsunuz onun karşılığında da 200 lira alıyorsunuz.

OGS DÖNEMİ 31 MART'TA BİTİYOR

Hizmeti kolaylaştırmak için bu karar alındı. Orada şu an değişim yüzde 50'lere çıktı. İnşallah o süreci de problem olmadan atlatacağız.

KANAL İSTANBUL PROJESİ

Boğaz'daki yoğunluğu alacak bir proje. Uzun soluklu bir proje ve hayata geçirilmeli.

Montrö sadece İstanbul Boğazı'nı ilgilendirmiyor.

YERLİ UYDU ÇALIŞMALARI

2021'de uzaya 2 uydu gönderdik. Bunu vatandaşımız da görüyor. Yeni nesil uydularımız hizmete giriyor."

Uzay Ajansımız da ay yolculuğu üzerinde çalışmaya devam ediyor."