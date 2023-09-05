Üniversite Öğrencileri için Düzenlenen Ödüllü 4. Altın Yumurta Fon Yarışmasına Kayıtlar başlıyor

Takasbank, Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği (TSPB) ve Türkiye Kurumsal Yatırımcı Yöneticileri Derneği (TKYD) iş birliğinde üniversite öğrencilerine yönelik bu yıl dördüncüsü gerçekleştirilecek ‘Altın Yumurta Üniversiteli Fon Sepetim Yarışması’nın başvuruları 18 Eylül’de başlıyor.

Üniversite öğrencilerini uzun vadeli yatırıma yönlendirmek, yatırım fonları hakkında bilgi sahibi olmalarını sağlamak ve Türkiye Elektronik Fon Alım Satım Platformu’nun (TEFAS) kullanım yaygınlığını artırmak amacını taşıyan yarışmaya Türkiye’de yerleşik bir üniversitede önlisans veya lisansa kayıtlı 18–26 yaş aralığındaki öğrenciler katılabilecek. Ödüllü ‘Altın Yumurta Üniversiteli Fon Sepetim Yarışması’na başvurular IOS veya Android cihazlar üzerinden ‘Altın Yumurta Fon Sepetim’ uygulaması indirilerek yapılabilecek.

Takasbank, Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği ve Türkiye Kurumsal Yatırımcı Yöneticileri Derneği iş birliğinde gerçekleştirilen ‘Altın Yumurta Üniversiteli Fon Sepetim Yarışması’na başvurular, 18 Eylül Pazartesi günü başlıyor. Üniversiteli gençleri uzun vadeli tasarruf ve yatırıma yönlendirmek, yatırım fonları hakkında bilgi sahibi olmalarını sağlamak ve TEFAS’ın kullanım yaygınlığını artırmak amacıyla başlatılan fon sepeti yarışmasının bu yıl dördüncüsü düzenleniyor.

Altın Yumurta Üniversiteli Fon Sepetim Yarışması’nda üniversite öğrencileri sanal ortamda oluşturulan portföylerini yönetecekler. Yarışmada hedef, toplam 1 milyon TL tutarındaki sanal bütçeyi yöneterek, ilgili hedef ve sınırlamalar dahilinde en yüksek getiriyi en uygun riskle sağlamak olacak. Bu yıl farklı olarak, sürdürülebilirlik konusundaki farkındalığı artırabilmeyi teminen, minimum yüzde beş oranında “Sürdürülebilirlik” fonlarına yatırım yapılması zorunlu olacak.

1 milyon TL’lik sanal bütçe yönetilecek

Yarışmacılardan, toplam 1 milyon TL tutarındaki sanal bütçeyi yönetmeleri istenecek. Yarışmacılar, varlık dağılımını sadece TEFAS’ta işlem gören menkul kıymet yatırım fonlarından (serbest fonlar hariç) oluşturabilecek. Katılımcılar, hafta içi ve hafta sonu 14.00-23.00 saatleri arasında işlem yapabilecek, ayrıca sepet değiştirme veya dengeleme her ay azami 4 (dört) kez gerçekleştirilebilecek.

Büyük para ödüllü yarışma

Yarışma sonunda, birinciye 40 bin TL, ikinciye 25 bin TL ve üçüncüye 15 bin TL nakit para ödülü olmak üzere toplamda 80 bin TL tutarında ödül verilecek. Ödül alınabilmesi için “kayıt tarihi itibariyle öğrenci olunması” zorunlu olacak. İki yıl üst üste ödül kazanan yarışmacı, üçüncü yıl yarışmaya girdiği takdirde ödül alamayacak.

18 – 26 yaş aralığında öğrenciler yarışacak

Altın Yumurta Üniversiteli Fon Sepetim Yarışması’na katılım ücretsiz olacak. Yarışmaya, Türkiye’de yerleşik bir üniversitede ön lisans veya lisansa kayıtlı 18–26 yaş aralığındaki öğrenciler katılabilecek. Kayıtlar; IOS veya Android cihazlar üzerinden ‘Altın Yumurta Fon Sepetim’ mobil uygulaması indirilerek yapılabilecek. Yarışmaya katılacaklar ad, soyad, üniversite ve bölüm bilgisi, doğum tarihi, TC kimlik numarası, iletişim bilgileri ve üniversite mail adresi ya da farklı e-posta adresleriyle de kayıt yaptırabilecek. Yarışma 11 Ekim 2023–27 Mayıs 2024 tarihleri arasında gerçekleşecek.

“TEFAS Platformu ile güçlü bilgi ve güçlü portföy”

Takasbank Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Üyesi Avşar R. Sungurlu, “Altın Yumurta Üniversiteli Fon Sepetim Yarışması’nın dördüncü yılında da proje paydaşı olmaktan ve altyapı desteği sağlamaktan mutluluk duyduklarını” belirterek, gelenekselleşen bu proje sayesinde üniversite öğrencilerinin sermaye piyasasındaki farkındalıklarının ve finansal okuryazarlık seviyelerinin artışına katkı sağlamanın önemine değindi.

Sungurlu, ülkemizin geleceğini şekillendiren gençlerimizin yatırım alışkanlıklarının ve finansal okuryazarlıklarının üniversite döneminde başlaması gerektiğinin altını çizerken, yarışmanın sermaye piyasalarının gelişmesi ve derinleşmesine katkı sağlayacağını söyledi. Sungurlu ayrıca, katılımcıların oluşturacakları portföyün yüksek kar maksimizasyonu için, detaylı fon analizi ve karşılaştırma yapabilecekleri TEFAS platformundan (www.tefas.gov.tr) yararlanmalarının fayda sağlayacağını belirtti.

Her geçen yıl ilgi ve katılımın arttığını vurgulayan Sungurlu, ülkemizin sürdürülebilir kalkınmasında pay sahibi olmaya devam edeceklerini ifade ederken tüm katılımcılara başarılar diledi.

“Gençler, yatırım tercihleriyle sürdürülebilir geleceği tasarlamayı öğrenecek”

Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği (TSPB) Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Öztop, yangın, sel gibi giderek artan doğa olayları ile dünyanın en önemli sorununun “sürdürülebilirlik” olduğunu bir kez daha ortaya koyduğuna dikkat çekti. Tüm endüstrileri dönüştürücü güce sahip olan finansın, dünyada “yeşil dönüşüme” giderek daha fazla odaklandığını belirten Öztop, yatırım tarafında da dünyada sürdürülebilirlik fonlarının (ESG: Çevresel, Sosyal ve Kurumsal Yönetim) son yıllarda katlanarak büyüdüğünü vurguladı. Ülkemizde de sürdürülebilirlik temalı fonlara ilginin arttığını ifade eden Öztop, “Sürdürülebilir yatırım veya diğer bir ifadeyle ‘yeşil yatırım’ farkındalığının artırılmasına ihtiyaç var. Bu yıl dördüncüsünü gerçekleştireceğimiz Altın Yumurta Üniversiteli Fon Sepetim yarışmasında ‘Sürdürülebilirlik’ fonlarına yatırım yapılmasını zorunlu hale getirerek, gençlerin sürdürülebilirlik konusundaki farkındalığının artmasını sağlamayı amaçladık. Böylece gençlerimiz yatırım tercihleriyle geleceği nasıl sürdürülebilir kılacaklarını da öğrenecekler” dedi.

Öztop, Türkiye ekonomisinin potansiyel büyümesinin devamlı olacak bir şekilde biçimlendirilmesinde yurt içi tasarrufların önemli bir role sahip olduğunu hatırlatarak, “Tasarruf, bu anlamda atılması gereken ilk adım, tamamlayıcı ve asıl önemli olan adım ise; her bir bireyin sağladığı her bir liralık tasarrufun yatırım araçlarında değerlendirilmesi, bireysel gelirin, finansal özgürlüğün artmasını sağlarken, aynı zamanda şirketler ve ülke ekonomimizin uzun vadeli sürdürülebilir büyümesi için ihtiyaç duyulan finansmanı sağlar. TSPB olarak ülkemizde finansal okuryazarlığın artırılmasını öncelikli hedefimiz olarak görüyor ve iletişimden, eğitime çok yönlü etkinlikler gerçekleştiriyoruz” şeklinde değerlendirmede bulundu.

“Öğrencilerin finansal okuryazarlıklarını geliştirmelerine katkıda bulunulacak ve yatırım fonları ile uzun vadeli yatırım yapmaları sağlanacak”

Türkiye Kurumsal Yatırımcı Yöneticileri Derneği Başkanı Yağız Oral, üniversite öğrencilerine Yatırım Fonlarını ve TEFAS’ı tanıtmak ve finansal okuryazarlığı artırmak için her yıl TSPB ve Takasbank iş birliği ile düzenlenen ve artık geleneksel hale gelen Altın Yumurta Üniversiteli Fon Sepetim yarışması ile üniversite öğrencilerinin yatırım fonları aracılığı ile uzun vadeli yatırıma yönelmelerini hedeflediklerini belirtti.

Bu yıl “Sürdürülebilirlik” fonlarına yatırım yapılmasını zorunlu hale getirdiklerini vurgulayan Oral, “Öğrenciler gün geçtikçe önemi artan çevre, sürdürülebilirlik ve etki yatırımları temaları ve bu temalara yatırım yapan fonları tanıyacaklar ve bu şekilde daha çevreci yatırım yapıp geleceğimize katkıda bulunabilecekler” dedi.

Oral, “Bu yarışmayı düzenlememizin amacı finansal planlamanın üniversite çağlarında başlamasına katkıda bulunmak; üniversite öğrencilerini, uzun vadeli bir bakış açısıyla farklı varlık sınıfları arasındaki risk getiri dengesini kurmaları yönünde teşvik etmek ve TEFAS alt yapısını öğrencilere tanıtmak” şeklinde açıklamada bulundu.

Teknik alt yapıyı TEFAS sağlıyor

Yarışmanın teknik alt yapısı, Sermaye Piyasası Kurulu’nun fon sepeti kuralları çerçevesinde, Takasbank tarafından kurulan ve işletilen “Türkiye Elektronik Fon Alım Satım Platformu” (TEFAS) tarafından sağlanacak.