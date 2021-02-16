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  3. 16 Şubat 2021 07:57

Ünlü ekonomist, dolardaki düşüşün nedenlerini tek tek sıraladı

Yeniçağ gazetesi ekonomi yazarı Remzi Özdemir, bugün 7 TL’nin altını gören dolarla ilgili "doları 7 TL'nin altına düşüren 3 önemli neden" diyerek 3 nedeni sıraladı.

Ünlü ekonomist, dolardaki düşüşün nedenlerini tek tek sıraladı
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Doların 7 TL’nin altını görmesine neden olan 3 önemli madde olduğunu belirten Özdemir, “Merkez Bankası'nın yüksek faize devam kararından sonra yabancı fonlar borsadan da çıkarak, yüksek faizli tahvile yöneliyor” dedi.

 

Özdemir’in dolardaki son durum ile ilgili açıklamaları şu şekilde:

Merkez Bankası'nın geçtiğimiz ay faiz artırımını pas geçmesi ve Ocak ayı enflasyonun yüksek çıkmasına rağmen dolardaki düşüş sürüyor. Dolar bugün saat 12.50 itibariyle 7 TL'nin de altını gördü. Halen 6.962 TL'den işlem görüyor.

İşte doları 7 TL'nin altına düşüren 3 önemli neden:

1-Asya ve ABD piyasaları kapalı. Bu nedenle Türk varlıklarında işlem hacmi yok denilecek kadar az. Özellikle döviz piyasasında yabancı işleminin olmaması nedeniyle küçük satışlarla dolar TL karşısında değer kaybediyor.

 2- Merkez Bankası'nın (TCMB), politika bileşimini uzun süre sıkı tutacağı ve faiz indirimlerini yılın büyük bölümünde değerlendirmeyeceği yönündeki açıklamaları TL'yi desteklemeye devam ediyor.

3- Merkez Bankası'nın yüksek faize devam kararından sonra yabancı fonlar borsadan da çıkarak, yüksek faizli tahvile yöneliyor. Yabancıların alım yapmaması doları hacimsiz düşürüyor.  

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