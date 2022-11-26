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Ünlü ekonomist Evren Devrim Zelyut'tan bomba faiz iddiası

Ünlü ekonomist Evren Devrim Zelyut'tan bomba faiz iddiası
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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası politika faizini yüzde 9'a indirdi. Karar metninde faiz indirimlerinin sonlandırılmasına karar verildiği belirtildi. Ekonomist Evren Devrim Zelyut faiz indirimlerinin devam edeceğini iddia etti.

Para Politikaları Kurulu toplantısının ardından Merkez Bankası faizi 150 baz puan düşürerek yüzde 9'a çekti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, faiz indiriminde ısrarcı olduklarını ve yıl sonuna kadar faizin tek hanelere düşürüleceğini belirtmişti. Merkez ekim ayında faizi 150 baz puan ağustos ve eylül aylarında da ise 100 baz puan düşürmüştü. Toplam 5 puanlık indirim gerçekleştirildi.

Öte yandan, son dönemde kredi büyümesini ve döviz alımlarını sınırlayan düzenlemeler, kur korumalı mevduat uygulaması, kaynağı belirsiz para girişleri ile döviz işlemlerinde TCMB ile kamu bankalarının belirleyici olduğu mekanizmalarla döviz kurlarında yatay bir seyir yakalandı.

2 YIL SONRA TEK HANE
Politika faizi böylece Eylül 2020'den bu yana ilk kez tek haneye inmiş oldu. Merkez Bankası yılın son toplantısını 22 Aralık'ta yapacak.

Karar metninde faiz indirim döngüsünün sonlandırılmasına karar verildiği belirtildi.

Halk TV'de Damla Doğan Tuncel'e konu ile ilgili açıklamalarda bulunan Ekonomist Evren Devrim Zelyut, "Faiz indiriminin duracağını düşünmüyorum" dedi. Sözlerinin devamında Zelyut AK Parti iktidarının seçime kadar faiz indirerek seçmeni sakin tutacak adımlar atığını dile getirdi.

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Etiketler Evren Devrim Zelyut merkez bankası faiz
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