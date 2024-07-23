''Uyanıklar'' dikkat: Binlerce vergi müfettişi sokağa iniyor

TBMM'de görüşmeleri süren, vergi ve sosyal güvenlik alanına ilişkin düzenlemesiyle sahada 4 binden fazla vergi denetmeni yıl boyunca görev yapacak.

TBMM'de görüşmeleri süren, vergi ve sosyal güvenlik alanına ilişkin düzenlemeler içeren kanun teklifinin, kayıt dışılıkla mücadelenin artmasına ve vergi adaletine katkı sağlaması bekleniyor.

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda kabul edilen teklifle vergide adalet ve etkinliğin artırılması amaçlanıyor.

Düzenlemeyle kayıt dışı ekonomiyle mücadele güçlendirilirken cezalar artırılacak. Sahada 4 binden fazla vergi denetmeni yıl boyunca görev yapacak. Başkasına ait IBAN ya da POS cihazını kullananlara caydırıcı idari para cezası uygulanacak.

Teklifte yer alan bazı düzenlemeler özetle şöyle:

Yurt içi asgari kurumlar vergisi yüzde 10 olarak alınacak. Uluslararası şirketlerden, Türkiye'den elde ettiği kardan yüzde 15 vergi tahsil edilecek.

En düşük emekli aylığı da 12 bin 500 liraya yükseltiliyor.

Yurt dışına çıkış yapan vatandaşlardan çıkış başına alınacak harç tutarı 500 liraya yükseltiliyor. Harç, her yıl yeniden değerleme oranında artırılacak.

8 Eylül 1999 öncesinde sigortalı sayılanlardan, ilk defa yaşlılık veya emekli aylığı bağlananların, aynı iş yerinde sosyal güvenlik destek primine tabi çalışmaya devam etmeleri halinde işverenlere sağlanan 5 puanlık sosyal güvenlik desteği sonlandırılıyor.

Yabancı devlet kurum ve kuruluşları tarafından deprem nedeniyle yapılacak yardımlara KDV istisnası sağlanıyor.

AA