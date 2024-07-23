  1. Anasayfa
  2. Ekonomi
  3. ''Uyanıklar'' dikkat: Binlerce vergi müfettişi sokağa iniyor

''Uyanıklar'' dikkat: Binlerce vergi müfettişi sokağa iniyor

''Uyanıklar'' dikkat: Binlerce vergi müfettişi sokağa iniyor
Güncelleme:

TBMM'de görüşmeleri süren, vergi ve sosyal güvenlik alanına ilişkin düzenlemesiyle sahada 4 binden fazla vergi denetmeni yıl boyunca görev yapacak.

TBMM'de görüşmeleri süren, vergi ve sosyal güvenlik alanına ilişkin düzenlemeler içeren kanun teklifinin, kayıt dışılıkla mücadelenin artmasına ve vergi adaletine katkı sağlaması bekleniyor.

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda kabul edilen teklifle vergide adalet ve etkinliğin artırılması amaçlanıyor.

Düzenlemeyle kayıt dışı ekonomiyle mücadele güçlendirilirken cezalar artırılacak. Sahada 4 binden fazla vergi denetmeni yıl boyunca görev yapacak. Başkasına ait IBAN ya da POS cihazını kullananlara caydırıcı idari para cezası uygulanacak.

Teklifte yer alan bazı düzenlemeler özetle şöyle:

Yurt içi asgari kurumlar vergisi yüzde 10 olarak alınacak. Uluslararası şirketlerden, Türkiye'den elde ettiği kardan yüzde 15 vergi tahsil edilecek.

En düşük emekli aylığı da 12 bin 500 liraya yükseltiliyor.

Yurt dışına çıkış yapan vatandaşlardan çıkış başına alınacak harç tutarı 500 liraya yükseltiliyor. Harç, her yıl yeniden değerleme oranında artırılacak.

8 Eylül 1999 öncesinde sigortalı sayılanlardan, ilk defa yaşlılık veya emekli aylığı bağlananların, aynı iş yerinde sosyal güvenlik destek primine tabi çalışmaya devam etmeleri halinde işverenlere sağlanan 5 puanlık sosyal güvenlik desteği sonlandırılıyor.

Yabancı devlet kurum ve kuruluşları tarafından deprem nedeniyle yapılacak yardımlara KDV istisnası sağlanıyor.

AA

Etiketler vergi müfettişi vergi denetim vergi denetimi
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Deprem uzmanı 3 bölgeyi işaret etti: ''Basınç orada birikti'' Deprem uzmanı 3 bölgeyi işaret etti: ''Basınç orada birikti'' Türkiye'nin yerli helikopteri GÖKBEY'den tarihi uçuş Türkiye'nin yerli helikopteri GÖKBEY'den tarihi uçuş Alanya'daki lüks otelde korkunç olay: Tatilciler hastanelik oldu Alanya'daki lüks otelde korkunç olay: Tatilciler hastanelik oldu Filenin Sultanları Paris'in altını üstüne getirdi Filenin Sultanları Paris'in altını üstüne getirdi AK Parti'nin EYT hesabı şaştı: ''EYT'li 75 bin TL maaş almalı'' AK Parti'nin EYT hesabı şaştı: ''EYT'li 75 bin TL maaş almalı'' Türk Bayrakları'nı çöpe atmışlar; polis peşlerine düştü Türk Bayrakları'nı çöpe atmışlar; polis peşlerine düştü Kavurucu sıcaklara mola: Sağanak yağışlar geliyor Kavurucu sıcaklara mola: Sağanak yağışlar geliyor Veterineri 45 TL para üstü kavgasında döve döve hastanelik ettiler Veterineri 45 TL para üstü kavgasında döve döve hastanelik ettiler Aşırı sıcaklar depremi tetikler mi? Prof. Dr. Tüysüz uyardı Aşırı sıcaklar depremi tetikler mi? Prof. Dr. Tüysüz uyardı ''Öldürtmeyeceğiz biliyorsunuz değil mi'' demişti... Ünlü spiker Gülbin Tosun hedef gösterildi... ''Öldürtmeyeceğiz biliyorsunuz değil mi'' demişti... Ünlü spiker Gülbin Tosun hedef gösterildi...
Türk vatandaşlığı alma şartında MİT detayı Türk vatandaşlığı alma şartında MİT detayı Amerika'ya taşınan Ceyda Ateş kendi işinin patronu oldu Amerika'ya taşınan Ceyda Ateş kendi işinin patronu oldu Bursa'da büyük yangın... 4 fabrikaya sıçradı, evler boşaltıldı Bursa'da büyük yangın... 4 fabrikaya sıçradı, evler boşaltıldı Prof. Dr. Özgür Demirtaş'a ölüm tehdidi Prof. Dr. Özgür Demirtaş'a ölüm tehdidi Bahçeli Özel'i hedef aldı, 154 isimlik listeyi açıkladı: ''Gün gelecek hesaplaşacağız'' Bahçeli Özel'i hedef aldı, 154 isimlik listeyi açıkladı: ''Gün gelecek hesaplaşacağız'' Terör halayı için de ''gereği yapıldı'' Terör halayı için de ''gereği yapıldı'' ''Ortalıkta adam kalmadı'' demişti, Hafsanur Sancaktutan aradığı ''adamı'' buldu: Kubilay Aka ''Ortalıkta adam kalmadı'' demişti, Hafsanur Sancaktutan aradığı ''adamı'' buldu: Kubilay Aka Bilim insanlarına saldırı girişimi kamerada Bilim insanlarına saldırı girişimi kamerada Otel tutarken, paket tur alırken bunlara dikkat Otel tutarken, paket tur alırken bunlara dikkat İmaj değiştiren Ebru Özkan'a tam not İmaj değiştiren Ebru Özkan'a tam not