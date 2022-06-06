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Vali Yerlikaya açıkladı: Hızlı trenle 1 milyon 117 bin 317 yolcu geldi

Vali Yerlikaya açıkladı: Hızlı trenle 1 milyon 117 bin 317 yolcu geldi

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, 2022'nin ilk 5 ayında hızlı trenle İstanbul'a gelen ve giden yolcu sayısını paylaştı. Gelen yolcu sayısının 1 milyon 117 bin 317, giden yolcu sayısının ise 1 milyon 110 bin 818 olduğunu açıkladı.

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İstanbul'a gelen yolcu sayısının 1 milyon 117 bin 317, giden yolcu sayısının ise 1 milyon 110 bin 818 olduğunu açıkladı. Vali Yerlikaya, 'hızlı ve güvenli' ulaşım aracı olarak treni kullanan İstanbullular'a teşekkür etti. 

Etiketler hızlı tren tren
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