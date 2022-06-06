Vali Yerlikaya açıkladı: Hızlı trenle 1 milyon 117 bin 317 yolcu geldi

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, 2022'nin ilk 5 ayında hızlı trenle İstanbul'a gelen ve giden yolcu sayısını paylaştı. Gelen yolcu sayısının 1 milyon 117 bin 317, giden yolcu sayısının ise 1 milyon 110 bin 818 olduğunu açıkladı.

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İstanbul'a gelen yolcu sayısının 1 milyon 117 bin 317, giden yolcu sayısının ise 1 milyon 110 bin 818 olduğunu açıkladı. Vali Yerlikaya, 'hızlı ve güvenli' ulaşım aracı olarak treni kullanan İstanbullular'a teşekkür etti. 2022'nin ilk 5 ayında #hızlıtren ile #İstanbul'a gelen yolcu sayısı 1⃣.1⃣1⃣7⃣.3⃣1⃣7⃣;#İstanbul'dan giden yolcu sayısı 1⃣.1⃣1⃣0⃣.8⃣1⃣8⃣ oldu🚄



Seyahatlerinde #hızlı ve #güvenli ulaşım aracı #demiryolu'nu tercih eden hemşehrilerimize teşekkür ediyorum.#pazartesi pic.twitter.com/vPOYKpWvAx — Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) June 6, 2022