Vali Yerlikaya açıkladı: Hızlı trenle 1 milyon 117 bin 317 yolcu geldi
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, 2022'nin ilk 5 ayında hızlı trenle İstanbul'a gelen ve giden yolcu sayısını paylaştı. Gelen yolcu sayısının 1 milyon 117 bin 317, giden yolcu sayısının ise 1 milyon 110 bin 818 olduğunu açıkladı.
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İstanbul'a gelen yolcu sayısının 1 milyon 117 bin 317, giden yolcu sayısının ise 1 milyon 110 bin 818 olduğunu açıkladı. Vali Yerlikaya, 'hızlı ve güvenli' ulaşım aracı olarak treni kullanan İstanbullular'a teşekkür etti.
2022'nin ilk 5 ayında #hızlıtren ile #İstanbul'a gelen yolcu sayısı 1⃣.1⃣1⃣7⃣.3⃣1⃣7⃣;#İstanbul'dan giden yolcu sayısı 1⃣.1⃣1⃣0⃣.8⃣1⃣8⃣ oldu🚄— Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) June 6, 2022
Seyahatlerinde #hızlı ve #güvenli ulaşım aracı #demiryolu'nu tercih eden hemşehrilerimize teşekkür ediyorum.#pazartesi pic.twitter.com/vPOYKpWvAx
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