Vergi indirimi ile erken emeklilik şansı yakalanabilir

İşini yapmaya engel sağlık sorunu olanlar, vergi indirimi talebinde bulunarak erken emekli olma şansını yakalayabiliyor.

İşini yapmaya engel sağlık sorunu olanlar vergi indirimi talebinde bulunarak erken emekli olabiliyor. Çalışan işçiler "meslek hastalığı", memurlar da "vazife malulü" kapsamında yer alıyor.

Engelli vatandaşlar da her yıl belirlenen miktarda vergi indirimi alarak gelirlerini artırarak erken emeklilik fırsatı yakalayabilir. Harp, vazife malulleri, 15 Temmuz gazileri, dul ve yetimlerine 1 konut ile sınırlı olmak kaydıyla faizsiz konut kredisinden yararlanma hakkı bulunuyor.

ASTIM VE ŞEKER HASTALARI

Şeker hastası ya da astım hastası olanlar da sağlık kurulundan alınan yeterlilik raporu ile vergi indirimine başvurabiliyor. Alınacak vergi indirimi ile Sosyal Güvenlik Kurumu'na yapılacak başvuru sonucunda da erken emekli olunabiliyor.

EŞ VE ÇOCUK İÇİN DE VERGİ İNDİRİMİ

Sigortalı olarak bir kurumda çalışılması, sağlık kurulundan en az yüzde 40 engelli raporu alınması ve vergi dairesinden vergi muafiyetine hak kazanılması gerekiyor. Kendisi, eşi ya da çocuğu yüzde 40 veya daha fazla oranda engelli olanlar, engelli sağlık raporu ile bağlı bulunduğu iş yerinin vergi dairesine başvurarak engelli indirimi hakkı elde edebiliyor.

SİGORTALILIK BAŞLAMA TARİHİ

Engelli indiriminden yararlanan işçilerin (kendi engelli olmak şartıyla) erken emekli olma hakkı bulunuyor. Bu haktan yararlanabilmek için çalışanın ilk sigortalılığının 1 Ekim 2008'den önce başlaması, 15 yıl sigortalılık, 3 bin 600 prim gün şartını gerekiyor.