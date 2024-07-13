  1. Anasayfa
  2. Ekonomi
  3. Vergi, trafik, SGK prim borçları için yeni yapılandırma talebi

Vergi, trafik, SGK prim borçları için yeni yapılandırma talebi

Vergi, trafik, SGK prim borçları için yeni yapılandırma talebi
Güncelleme:

TESK Genel Başkanı Palandöken, "yeni yapılandırma" talebinde bulundu. Palandöken, "Esnafımızın düzlüğe çıkması için daha önce olduğu gibi vergi, trafik, SGK prim borçları gibi devlete olan borçlarda kapsamlı ve uzun vadeli bir yapılandırma şart" diye konuştu.

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, yüksek enflasyon nedeniyle zor günler geçiren esnafın rahatlaması için "yeni bir yapılandırmaya" ihtiyaç olduğunu belirtti.

Palandöken, yazılı açıklamasında, yüksek enflasyonun piyasaların dengesini bozduğuna işaret etti.

Uzun vadeli bir yapılandırmaya ihtiyaç bulunduğunu söyleyen Palandöken, "Esnafımızın düzlüğe çıkması için daha önce olduğu gibi vergi, trafik, SGK prim borçları gibi devlete olan borçlarda kapsamlı ve uzun vadeli bir yapılandırma şart" ifadesini kullandı.

Yeniden yapılandırmanın devlete de önemli katkısı olacağını savunan Palandöken, şunları kaydetti: "Hem insanların borçtan kurtulmasını hem de istihdamın hareketlenmesini sağlayacak önemli bir şey. Bir yapılandırmayla ve bunun ödenebilir miktarlarda olmasının sağlanması suretiyle geçtiğimiz 2023 yılındaki 156 milyar liranın çok daha üstünde bir gelir sağlanmış olacak. Esnafın da mağduriyeti önlenecek."

Etiketler vergi trafik SGK Prim borçları yapılandırma talep devlete olan borçlar
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Yağmurda elektrik akımına kapılıp feci halde can verdiler Yağmurda elektrik akımına kapılıp feci halde can verdiler Erdoğan'a bakışları olay olmuştu; İtalya'nın kadın başbakanı Biden'e göz devirdi Erdoğan'a bakışları olay olmuştu; İtalya'nın kadın başbakanı Biden'e göz devirdi Şehit babası isyan etti: ''Allah hepinizin belasını versin'' Şehit babası isyan etti: ''Allah hepinizin belasını versin'' Damat 80, gelin 23 yaşında... Aşk dolu fotoğraflar olay oldu Damat 80, gelin 23 yaşında... Aşk dolu fotoğraflar olay oldu İmaj değiştiren Pınar Deniz'in ''tatil kafası'' olay oldu İmaj değiştiren Pınar Deniz'in ''tatil kafası'' olay oldu Her gün E-5'te kilometrelerce yürüyen gencin hikayesi yürekleri burktu Her gün E-5'te kilometrelerce yürüyen gencin hikayesi yürekleri burktu Meclis'te dengeleri değiştirecek iddia: ''7 milletvekili AK Parti'ye katılacak'' Meclis'te dengeleri değiştirecek iddia: ''7 milletvekili AK Parti'ye katılacak'' Mehmet Ali Erbil'in mesajlarını ifşa etmişti: Ece Ronay'a hapis cezası Mehmet Ali Erbil'in mesajlarını ifşa etmişti: Ece Ronay'a hapis cezası Kabinede 2 bakan daha değişebilir: ''Başka hiçbir bakan için bunları işitmedim'' Kabinede 2 bakan daha değişebilir: ''Başka hiçbir bakan için bunları işitmedim'' Konut kredilerinde faiz oranları değişti: İşte banka bana 2 milyon TL'nin örnek faizleri Konut kredilerinde faiz oranları değişti: İşte banka bana 2 milyon TL'nin örnek faizleri
Masterchef'in ilk ismi o oldu: Çift tadım yapsa da kazandı Masterchef'in ilk ismi o oldu: Çift tadım yapsa da kazandı Hava durumu raporu açıklandı: Bir yanda sıcak, nem... Diğer tarafta sağanak yağışlar Hava durumu raporu açıklandı: Bir yanda sıcak, nem... Diğer tarafta sağanak yağışlar