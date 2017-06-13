Yeni kimlik alacaklara önemli uyarı !

Sinop İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürü Dursun Hızarcıoğlu, başvuru sonucu hazırlanan ancak bir aylık süre içerisinde teslim alınmayan çipli kimlik kartlarının imha edildiğini açıkladı.

Dursun Hızarcıoğlu yaptığı açıklamada, müdürlüklerine şu ana kadar 25 bin kişinin çipli kimlik kartı başvurusunda bulunduğunu dile getirdi. Bunların içerisinden 52 kişinin yasal süre olan bir aylık bölümde kartlarını teslim almadıklarını belirten Hızarcıoğlu, "Bu vatandaşlarımızın kartları maalesef süresinde almadıkları için imha edildi" dedi.

"ŞU ANA KADAR İL GENELİNDE 52 KİŞİ KİMLİĞİNİ ALMADI”

Vatandaşlara başvuru sonuçlarını takip etmelerini ve kartlarını zamanında almaları uyarısında bulunan Hızarcıoğlu, şöyle konuştu:

"Başvuru yapan vatandaşlarımıza önce mesaj geliyor, daha sonra PTT aracılığıyla istedikleri adrese kimlik kartları teslim ediliyor. Vatandaş evde olmadığı durumlarda kapıya haber kağıdı bırakılıyor. PTT'den de kimliğini almayan vatandaşın kimlik kartı müdürlüğümüze teslim ediliyor. Kimliği gelen vatandaşların da 30 gün içerisinde bize gelerek kimliğini teslim alması gerekiyor. Bu zaman içerisinde kimliğini almayan vatandaşların kimlik kartlarını elektronik devrede imha edip Ankara'ya gönderiyoruz. Vatandaşlarımızı kimlik başvurusu yaparken bu konuda uyarıyoruz. Kartlar imha edilmeden yeniden başvuru yapılamıyor. Şu ana kadar il genelinde 52 kişi kimliğini almadı. Onları imha ettik. Müdürlüğümüzde 30 günün dolmasını bekleyen çok sayıda kimlik var. Gelip alınmadığı takdirde onları da imha edeceğiz. Telefon açarak 'kimlik kartınız geldi, gelin alın' dememize rağmen yine almayanlar var. Biz de kimlik kartlarını imha etmek zorunda kalıyoruz."