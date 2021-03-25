Ziraat Bankası Genel Müdürü Hüseyin Aydın görevi bırakıyor

Ziraat Bankası Genel Müdürü ve Türkiye Bankalar Birliği Başkanı Hüseyin Aydın, Ziraat Bankası'ndaki görevinden ayrılacağını açıkladı.

Ziraat Bankası Genel Müdürü Hüseyin Aydın'ın görevinden yarın (cuma) itibariyle ayrılacağı ortaya çıktı.

Hüseyin Aydın'nın aynı zamanda Türkiye Bankalar Birliği'deki görevinden de istifa edeceği iddia edildi.

Konuyla ilgili olarak Ziraat Bankası'ndan gece saatlerinde yapılan yazılı basın açıklamasında "15.07.2011 tarihinden itibaren Ziraat Bankası Genel Müdürü olarak görev yapmakta olan Sayın Hüseyin AYDIN, 26.03.2021 tarihinde gerçekleştirilecek olan olağan genel kurulda görevini devredecektir. Genel müdürlük görevinden istifaen ayrılması söz konusu değildir." denildi.

HÜSEYİN AYDIN KİMDİR?

Hüseyin Aydın, 1959 yılında Artvin'in Borçka ilçesinde doğdu. Son olarak 15 Temmuz 2011 tarihinde Ziraat Bankası Genel Müdürlüğüne atanan Hüseyin Aydın, Türkiye Bankalar Birliği Başkanlığı görevini de yürütmektedir. Hüseyin Aydın evli ve iki çocuk babasıdır.