Asrın felaketi sonrası işte en çok değerlenen şehirler

Kahramanmaraş ve Hatay merkezli asrın felaketi olarak tarihe geçen depremlerin ardından Türkiye'nin "konutta değer artışı yaşanan illeri" listesi değişti. İşte depremler sonrası en çok kıymetlenen 10 şehir belli oldu.

6 Şubat'ta Kahramanmaraş'ta meydana gelen, 11 ilimizi yerle bir edip, 55 binden fazla canımızı yitirmemize yol açan 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerin ardından bölgedeki yeni depremler ve artçı sarsıntılar devam ederken Türkiye’de konutların değer artışı haritası da değişti.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremleri Türkiye'nin değer artışı haritasını değiştirirken, şimdiye kadar ağırlıkla değer artışında önde giden Ege ve Akdeniz illerinin aksine, büyük felaket sonrası deprem riski düşük olan iller yükselişe geçti.

Endeksa’nın Türkiye’de en fazla değer artışı yaşayan 10 şehri listesine göre, son bir yılda yüzde 172’lik değer artışıyla Kırklareli ilk sırada yer alırken, Edirne yüzde 160 artışla listede ikinci sırada yer aldı. Özellikle İstanbulluların yoğun ilgisi nedeniyle Kırklareli’nde ortalama satılık konut fiyatları 1 milyon 849 bin TL, Edirne’de 2 milyon 51 bin TL oldu. Depremden etkilenen Hatay’da yüzde 157’lik değer artışıyla 3’üncü sırada yer alırken, Hatay’ı sırasıyla yüzde 146’lık artışla Kırıkkale ve yüzde 145’lik artışla Malatya izledi.

KARADENİZ'DEN 5 İL YÜKSELDİ

ekonomim.com'dan Leyla İlhan'ın haberine göre, listenin kalan yarısını ise Karadeniz Bölgesi’nden sırasıyla Zonguldak, Karabük, Rize, Kastamonu ve Sinop doldurdu. Depremden en az etkilenecek bölgelerin başında gösterilen Karadeniz şehirleri, özellikle Marmara bölgesinde yaşayan yöre halkı başta olmak üzere, birçok yerden ilgi görmeye başladı. Taleple birlikte birçok şehirde satılık konut stoklarının azaldığı dikkat çekiyor.

DEPREM KENTLERİNDE KİRA ARTIŞI

Endeksa’nın Mayıs 2023 verilerine göre, azalan stok nedeniyle Türkiye’de son bir yılda kiralık konutlarda en fazla yükselme yüzde 249’luk artışla deprem illeri Hatay ve Malatya’da oldu. Hatay ve Malatya’yı yüzde 230’luk artışla Kahramanmaraş takip etti.

Değer artışlarıyla ilgili konuşan Endeksa Kurucu Ortağı ve Genel Müdürü Görkem Öğüt, “2023 Şubat ayında Kahramanmaraş’ta meydana gelen ve on bir ili etkileyen depremin etkileri konut piyasasında da hissedildi. Mayıs 2023 verilerine göre, Türkiye’de son bir yılda kiralık konutlarda en fazla değer artışı görülen ilk üç il depremden etkilenen Hatay, Malatya ve Kahramanmaraş oldu. Kiralık konut değerlerinde artış görülen depremden etkilenen illerde yıllık kiralık konut stokunda belirgin bir düşüş kaydedildi” dedi.

LİSTE SONUNDA GAZİANTEP VAR

Satılık konutta en düşük yükseliş Gaziantep'te oldu. İlde yıllık artış yüzde 66 olarak gerçekleşirken, Gaziantep’te ortalama satılık konut fiyatı 1 milyon 89 bin TL’ye ulaştı. Görkem Öğüt, ildeki kayıpları deprem felaketinin olumsuz etkisinden kaynaklandığını kaydetti. Öğüt şöyle konuştu: “Gaziantep’i yüzde 70’lik artışla yine depremden etkilenen bir bölge olan Kilis takip ediyor. Son olarak Aydın yüzde 76’lık artış ile en az değer artışı olan üçüncü kentimiz olarak görülüyor.”

EN DÜŞÜK KİRA ARTIŞI ADANA'DA

Kiralık konut değerlerinde en az yükselme yaşanan il ise 44’lük artışla Adana oldu. “Adana'da deprem bölgesine yakın ve çok göç alan bir ilimiz olmasına rağmen kritik bir artış gözlemlenmiyor” diyen Öğüt, “Bunu olumlu bir tablo olarak yorumlayabiliriz. Adana’yı yüzde 55’lik artışla Muğla ve yüzde 68’lik artışla Antalya takip ediyor. Sıralanan iller arasında kiralık konut fiyatı ortalaması en yüksek olan il 23 bin 189 TL ile Muğla olurken, Düzce 4 bin 476 TL ile en düşük ortalama ile son sırada yer alıyor” bilgisini verdi.