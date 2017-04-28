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  1. 28 Nisan 2017 09:57

Devlet o süreyi uzattı ! Evi olanlar dikkat

Binaların satışı ya da kiralanmasında ''enerji kimliği belgesi'' zorunluluğu, 2020’ye ertelendi.

Devlet o süreyi uzattı ! Evi olanlar dikkat
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nin, Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yayımlanan "binalarda enerji performansı yönetmeliği"nde değişiklik yapan yönetmelikle, "binalar veya bağımsız bölümlere ilişkin alım, satım ve kiraya verme ile ilgili iş ve işlemlerde enerji kimlik belgesi düzenlenmiş olması şartının aranmasına" ilişkin uygulama 1 Ocak 2020’ye ertelendi.

Enerji Verimliliği Kanunu tarafından mevcut binalar için enerji kimlik belgesi çıkarılması için tanınan 10 yıllık süre 2 Mayıs Salı günü bitiyordu.

enerji kimliği , konut , belge