Emlak Konut'tan 4 farklı ödeme yöntemli yeni konut kampanyası

Emlak Konut Genel Müdürü Cengiz Erdem, yeni konut kampanyasıyla ilgili ödeme seçenekleri hakkında bilgi verdi. Erdem, peşinat ve vade farklarına göre 4 farklı ödeme planı olacağını söyledi.

Emlak Konut Genel Müdürü Cengiz Erdem, 1.29 faizli yeni konut kampanyası ile ilgili detayları açıkladı. Kampanya İstanbul başta olmak üzere İzmir, Balıkesir ve Denizli’nin de bulunduğu 16 proje için geçerli olacak. Kampanya'nın birinci koşulunda peşin alımlarda yüzde 25 indirim sağladıklarını belirten Erdem, diğer koşullardaki ödeme planlarını şöyle detaylandırdı: "İkinci koşulda; yüzde 25 peşinat, vade farksız ara ödemeli satış koşulumuzda 6. 12. ve 24. aylarda ara ödemeler bulunuyor. Üçüncü koşulumuzda; yarısı peşin, kalan yarısı da 1,29 vade farkıyla 24 ay sonra ödeme imkanı sunuyoruz. Dördüncü ve son koşulumuzda da; yüzde 25 peşinat, 1,29 vade farkıyla 72 aylık sabit artan taksit seçenekleri olacaktır." Erdem, kampanya ile ilgilenen yurttaşların web sitesi, çağrı merkezi ve satış ofislerinden bilgi alabileceğini söyledi. Emlak Konut ödeme sistemiyle, bankasız ve kefilsiz olarak vatandaşlara aşağıdaki 4 ayrı ödeme seçeneği sunulacak: Birinci seçenek: Peşin alımlarda yüzde 25 indirim sağlanacak. İkinci seçenek: Yüzde 25 peşinat ile 3 ara ödeme olacak. Vade farksız ara ödemeli modelde 6, 12, ve 24. aylarda ödemeler yapılacak. Üçüncü seçenek: Ödemenin yarısı peşin olacak. Kalan yarısı için yüzde 1,29 vade farkıyla 24 ay sonra ödeme imkanı sunulacak. Dördüncü seçenek: Yüzde 25 peşinat ödenecek. Kalan kısım için yüzde yüzde 1,29 vade farkıyla 72 aylık taksit seçeneği olacak.