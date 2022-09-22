Erdoğan, TOKİ'nin indirim kampanyasını açıkladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ''TOKİ’den ev veya işyeri alıp da geri ödemesi devam eden vatandaşlarımız için yüzde 25 peşin ödeme indirimi kampanyası başlatıyoruz'' dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler 77. Genel Kurulu nedeniyle New York’ta bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan ziyaretiyle ilgili olarak yaptığı değerlendirmede, “Hamdolsun son derece verimli, yoğun bir ziyaret oldu. Çeşitli vesilelerle Amerika’daki vatandaşlarımızla bir araya gelmeye bilhassa önem verdik. Burada faaliyet gösteren Türk sivil toplum kuruluşu temsilcileriyle buluştuk, hasbihal ettik. Türk-Amerikan Ulusal Yönlendirme Komitesi tarafından organize edilen yemekte vatandaşlarımızla kucaklaştık. Tüm temaslarımda vatandaşlarımızın 2023 seçimlerini coşkuyla beklediklerini müşahede etmekten büyük bir mutluluk duydum” ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ABD ziyareti sonunda New York’taki Türkevi’nde gazetecilerle söyleşi gerçekleştirdi. Erdoğan söyleşide, Sosyal Konut Projesi ve daha önce TOKİ’den ev alan ve borcu devam edenlerle ilgili kendisine yöneltilen; “İç gündeme yönelik bir sorum olacak. Sosyal konut projesine başvuranların sayısı artıyor. Semerkant ziyaretinizin sonunda ‘Bu arz yeterli olmayacak, arzı daha da artıracağız, yeni etaplarla bu sayıyı artıracağız’ müjdesini vermiştiniz.Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, daha önce TOKİ’den ev alan ve borcu devam edenler için de bir müjde olduğunu açıkladı. Bunun detaylarını öğrenebilir miyiz?” sorusunu şöyle yanıtladı:

Cumhuriyet tarihinin en geniş, en kapsamlı konut kampanyasını başlatmış olmaktan büyük bir memnuniyet duyuyoruz. Ekim ayı sonuna kadar süreceğini ifade ettiğimiz başvurulara ilk gün 1 milyon talep gelmişti. Şu anda 5 milyona yaklaştı. Özellikle gençlerimiz projeyi ciddi manada sahiplendi. Kampanyaya gösterilen teveccüh aslında vatandaşımızın devletine olan güveninin bir işaretidir. Devlete güvendiği için de buna böyle ilgi gösteriyor.

“KİRA VE KONUT FİYATLARININ DA MAKUL SEVİYELERE DÜŞMESİNİ BEKLİYORUZ”

Tabii burada 422 milyar lirayı aşan bir yatırım değerinden, 200 binden fazla yeni istihdamdan, 250 alt sektörü ilgilendiren bir ekonomik hareketlilikten bahsediyoruz. Böylesine dev bir yatırım çarpan etkisiyle çok daha büyük bir ekonomik hareketliliğe zemin hazırlıyor. Özellikle bir süredir dengesiz görünüm sergileyen kira ve konut fiyatlarının da makul seviyelere düşmesini bekliyoruz; bu olacak, bundan hiç şüphem yok.

Tüm bunlara rağmen muhalefet tarafının projeyi eleştirmek için gösterdiği gayreti anlamakta zorlanıyoruz. Esasen muhalefet ile bizim aramızda şöyle açık net bir fark var; biz dertliyiz, inanın bunların derdi yok. Bunlar başka yerlerde, işleri güçleri alavere dalavere. Bizim tek derdimiz var, o da millet. Bunlar ise illet.

“YIL SONUNU FALAN BEKLEYECEK ZAMANIMIZ YOK”

Biz hiçbir fark gözetmeksizin her bir insanımızın huzuru ve refahı için koşturuyoruz. Sadece dertli değil, aynı zamanda milletimize bu imkanları sağlamakla da sorumlu olduğumuzu devamlı ifade ettik, hala da ediyoruz. Sosyal konut projesi gibi hayırlı bir adımda bile suyu bulandırmaya, bununla yetinmeyip millete hakaret etmeye çalışanların bir derdi de sorumluluğu da yok. Öyle veya böyle biz bunu başardığımızı göstereceğiz.

Bir defa 81 vilayetimizin tamamında yaşayanlara bizim bu konutları teslim etmemiz bunlara en güzel cevap olacak. Şimdi bu ilk etapta attığımız adım. Öyle yıl sonunu falan beklemeyeceğiz. Ben Murat Bey’e de ifade ettim, öyle yıl sonunu falan bekleyecek zamanımız yok. Hemen Anadolu’dan başlamak üzere bir defa temelleri atmaya başlayalım küçükten büyüğe. Oradan da Ankara, İstanbul, İzmir, Konya, Kayseri vesaire buralara doğru işi genişleteceğiz.

“SEÇİMDEN SONRA DA BU İŞİN İKİNCİ ETABINI BAŞLATACAĞIZ”

Tabii bunlar kurdukları masaya, yabancı büyükelçilerden terör örgütleri yandaşlarına kadar herkesi toplayıp bir tek milleti dışarda bırakmak suretiyle netice alacaklarını zannediyorlar ama yok… Bir şey daha söyledim; biz şimdi bu adımı atmakla beraber, seçimden sonra da bu işin ikinci etabını başlatacağız. Bunlar ikinci etabı da duyunca tabii iyice rahatsız oldular. Çalış sen de yap ama senin öyle bir derdin yok. Biz muhalefete sadece diyoruz ki ‘siz gelin, bizi izlemeye devam edin.’ Ama bunlar seyirci olmayı da bilmiyor.

Bizim durumumuz bu noktada çok çok farklı. İnşallah biz öncelikle 250 bin, ardından bir 250 bin daha olmak üzere toplamda 500 bin konutluk bu projeyi de milletimizin hizmetine sunarak farkımızı bir kez daha ortaya koyacağız. Tabii bir taraftan da arsaları yetiştireceğiz. 250 bin konut amaçlı arsayı da hazırlayacağız. Ayrıca 50 bin işyeriyle ilgili adımımızı da hızla atıyoruz. İnşallah dükkân sahibi olmak isteyenler de orada olacaklar.

“YÜZDE 25 PEŞİN ÖDEME İNDİRİMİ KAMPANYASI BAŞLATIYORUZ”

Bu vesileyle, TOKİ’den ev alan vatandaşlarımıza da bir müjde vermek istiyorum. TOKİ’den ev veya işyeri alıp da geri ödemesi devam eden vatandaşlarımız için yüzde 25 peşin ödeme indirimi kampanyası başlatıyoruz. Borcun tamamını kapatamayacak olanlar ise bakiyesinin yüzde 25’inden az olmamak şartıyla, yapabildikleri kadar ödemeye yüzde 25 indirim alabilecek. Bu kampanyadan, geri ödeme taksitleri 2021 yılı haziran ayı sonuna kadar başlamış olan konut ve işyeri alıcıları faydalanabilecek. Kampanya bugün başlayacak ve 19 Ekim tarihine kadar sürecek. Orada da inşallah kolaylaştırıcı olacağız.

TOKİ’DEN İNDİRİM KAMPANYASI

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, daha önce Toplu Konut İdaresi’nden (TOKİ) ev ve iş yeri alıp, borcu devam edenler için indirim kampanyası hazırlandığını duyurmuştu. Kurum, müjdeyi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklayacağını söylemişti.

Bakan Kurum, Twitter’daki hesabından yaptığı açıklamada, “Bugüne kadar tam 1 milyon 170 bin konut inşa eden TOKİ’mizin tecrübesiyle milletimizin uygun fiyatlı güvenli konutlarda oturması için gece gündüz çalışıyoruz. ‘İlk Evim İlk İş Yerim’ projemiz de bu hedefle yola çıkmış; yerli ve milli imkanlarla yapılan bir millet kampanyası. Kampanyamızda maliyet üzerinden yaptığımız yüzde 40 indirimle vatandaşımıza en uygun şartları oluşturmaya çalıştık. Ödeme sırasında da kolaylıklar sağlamaya devam edeceğiz” demişti.