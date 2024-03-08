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Ev sahipleri, kiracılar dikkat! Kira sözleşmeleri değişiyor

Ev sahipleri, kiracılar dikkat! Kira sözleşmeleri değişiyor
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Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, kira geliri elde etmesine rağmen elde ettiği gelirin vergisini ödemeyen ya da düşük kira göstererek farkı elden alarak vergi kaçıran ev sahiplerine "müjdeyi" verdi. Kira sözleşmelerinde sistem değişiyor.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, 420 binden fazla kapıyı çaldıklarını ve eldeki bilgilerle fiili durumu karşılaştırdıklarını belirterek, kira sözleşmelerini e-Devlet üzerinden yapılması üzerine çalıştıklarını söyledi.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, CNN Türk kanalında gündemi değerlendirdi.

Kayıt dışılık ile mücadele edeceklerini söyleyen Şimşek, harcamaları gözden geçireceklerini, daha üretken, verimli alanlara yönelteceklerini söyledi.

Çok ciddi düzenlemeler çalıştıklarını ifade eden Şimşek, "Nokta atışı olacak. Kayıt dışı ile mücadele ederek, bütçe açığını daha kalıcı bir şekilde kontrol altına alacağız. Kayıt dışılık hak yemek demektir." dedi.

Hazirandan itibaren yeni pos cihazları kullanılacak

Şimşek, kayıt dışı ekonomiyle mücadelede yeni yöntemlere de değindi. Hazirandan itibaren düşük KDV oranıyla fiş kesilmesinin önlenmesi için yeni POS cihazlarının kullanılacağını söyledi.

"Amacımız gönüllü uyumu artırmak"

Kira sözleşmelerinde yapılacak düzenlemelerle ilgili de konuşan Şimşek, "Niyetimiz kira sözleşmelerini e-Devlet'ten yapmak. Son iki ayda 420 binden fazla kapıyı çaldık, elimizdeki bilgilerle, fiili durumu karşılaştırdık. Bizim amacımız gönüllü uyumu artırmak. Bu ayın sonunda kira beyannamesi verilmesi lazım. Bu kira beyannamelerini verilmesini sağlamak bizim açımızdan önemli. Çünkü verilmeyen beyannamelere ilişkin nisanda inceleme yaparsak, mükellef daha ağır sonuçlarla karşılaşabilir. Elimizde çok somut bilgi var. Amacımız gönüllü uyumu artırarak vatandaşın beyanname vermesini sağlamak." dedi.

Şimşek, Türkiye'nin kaynağa erişiminde bir sorun olmadığına da vurgu yaptı.

"Türkiye'de gelecek aylarda ciddi kredi not artışları olacak" dedi.

 

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