Faizsiz evde tasfiye süreci başlayabilir

Faizsiz ev sistemindeki 35 şirketin büyük bölümü yeni yasa ile gelen 100 milyon liralık sermaye şartına uyamıyor.

Yıllarca tamamen serbest biçimde para toplanan faizsiz ev sistemi ile ilgili yasa sonunda çıktı.

Sözcü gazetesinden Özlem Ermiş Beyhan'ın haberine göre yasada 100 milyon lira sermaye şartı getirilirken, piyasadaki 35'e yakın şirketin önemli bölümü bu şarta uymuyor. Ödenmiş sermayesi 12 bin 500 TL olan şirket dahi yıllardır bu sistemde para topluyor. CHP Milletvekili Akif Hamzaçebi, “1 aylık süre var, şirketler BDDK'ya başvurarak yasanın getirdiği şartlara nasıl uyum sağlayacağının planını sunacak ya da tasfiyesini isteyecek. 1 ay içinde faizsiz evde tasfiyenin fotoğrafı ortaya çıkacak. Çok sayıda insanın mağdur olacağından endişe ediyoruz” dedi.

DEVLET GÜVENCESİ YOK

Sistemin kayıt altına alınmasının çok önemli olduğu belirtilirken burada ciddi bir tehlikenin de ortaya çıktığı, yasayla sistemin devlet güvencesine girdiği gibi bir havanın yaratılmaya çalışıldığı belirtiliyor. Akif Hamzaçebi, iki AK Partili vekilin yasa çıkar çıkmaz faizsiz ev sektöründen bir şirkete ziyarete gitmesini eleştirdi. Hamzaçebi, “Bu ziyaret, sistem devlet güvencesi altına alınmış gibi bir imaj yaratır, çok yanlış. Asla böyle bir güvence getirilmiş değil, kimse yanılmasın” uyarısı yaptı.

MAĞDURİYET KAÇINILMAZ

Halen var olan 35 şirketin yasaya uyumu için 1 aylık bir süre var. Bu sürede tüm şirketlerin BDDK'ya yasa hükümlerine nasıl uyacaklarını ortaya koyan 6 aylık bir plan sunması gerekiyor. Peki ya uyamayanlar? Akif Hamzaçebi, “Uymayan tasfiye edilecek. Asıl sıkıntı o zaman yaşanacak. Yasa, ‘Herkesin hakkı gözetilerek bu tasfiye yapılacaktır' diyor. Ama bu sistem daima sisteme yeni girenlerin, yeni yatırılan paraların olması ile ayakta kalabilen bir sistem. Yeni giriş yok ise sistem asla yürüyemez. Şartlara uyum sağlayamadığı için tasfiye edilecek şirketlere para yatıran bir kısım vatandaşların mağdur olması kaçınılmaz” dedi.

ORGANİZASYON ÜCRETİNİ GERİ ÖDEME YASADA YOK

Faizsiz ev sistemine katılanlardan ‘organizasyon ücreti' adı altında 20-30 bin liraları bulan bir giriş ücreti alınıyor. Sistemden erken ayrılmak zorunda kalanların en büyük şikayeti bu organizasyon ücretini geri alamamak. Kendilerine şifahen verilen “Sizi mağdur etmeyiz” sözlerine inananlar çıkmak istediğinde “Sözleşmede var, geri alamazsınız” yanıtını alıyor. Şikayet siteleri bu mağdurların şikayetleri ile dolmuş durumda. Hamzaçebi yasada, organizasyon ücretinin geri ödenmesine dair bir düzenleme bulunmadığını vurguladı.

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