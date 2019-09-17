İmar barışı uyanıkları incelemeye alındı!

Hürriyet gazetesinden Güistan Alagöz'ün haberine göre Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından başlatılan kaçak yapılarla mücadele çalışmaları hız kazandı. 20 Ağustos’ta Muğla’da başlayan kaçak yapı tespit ve yıkım sürecinde şimdi sıra İstanbul’da. İstanbul’da Boğaz’daki yalılardan, imar barışı fırsatçılarının yaptığı kaçak yapılara kadar tüm aykırılıklar tek tek tespit edilecek. Edinilen bilgilere göre Bakanlığın Bodrum’daki yıkım sürecini bitirmesinden sonra İstanbul’da yıkımlar başlayacak. Bakanlık yetkililerinin verdiği bilgiye göre İstanbul için de ayrı bir ekip kuruldu. Bu ekip ilçe ilçe tespitleri yapıyor. Hem ekiplerin tespitleri hem de gelen şikayetler değerlendiriliyor. İstanbul Valiliği İstanbul Boğazı’nda kaçak tespit çalışması ile sürece destek olurken, belediyeler de ilçe sınırları içerisindeki kaçak yapılara ilişkin çalışmaları sürdürüyor. 1 ay içinde tebligatlar ilgili kurum ya da kişilere belediyeler aracılığıyla gönderilmeye başlanacak. Tebligat yollanan kişilere 1 ay süre verilecek. Eğer yıkım yapılmazsa bu defa bakanlık yıkımı gerçekleştirecek.