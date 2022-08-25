İnşaat sektörü güven endeksinde yine kötü tablo

TÜİK'in açıkladığı inşaat güven endeksi, mevsim etkilerinden arındırılmış inşaat sektörü güven endeksi geçen ay 85 iken bu ay 86,3'e çıktı. Böylece endeks 100'den küçük değer alarak kötümserliği gösterdi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2022 yılı Ağustos ayı hizmet, perakende ticaret ve inşaat güven endeksleri açıkladı.

Buna göre, mevsim etkilerinden arındırılmış güven endeksi ağustosta aylık bazda hizmet sektöründe yüzde 1,3 ve perakende ticaret sektöründe yüzde 0,4 düştü. İnşaat sektöründe ise endekste yüzde 1,5 yükseliş görüldü.

İNŞAAT SEKTÖRÜ GÜVEN VERMEDİ

Mevsim etkilerinden arındırılmış inşaat sektörü güven endeksi geçen ay 85 iken bu ay 86,3'e çıktı. Böylece endeks 100'den küçük değer alarak kötümserliği gösterdi.

İnşaat sektöründe geçen aya göre, alınan kayıtlı siparişlerin mevcut düzeyi yüzde 0,1 azaldı. Gelecek üç aylık dönemde toplam çalışan sayısı beklentisi alt endeksinde ise yüzde 2,9'luk artış kayıtlara geçti.

HİZMET SEKTÖRÜ ENDEKSİNDE DÜŞÜŞ

Mevsim etkilerinden arındırılmış hizmet sektörü güven endeksi temmuzda 117,8 iken ağustosta 116,2 değerini aldı.

Hizmet sektöründe geçen aya göre, son üç aylık dönemde iş durumu yüzde 3,6, son üç aylık dönemde hizmetlere olan talep yüzde 3,7 azalırken gelecek üç aylık dönemde hizmetlere olan talep beklentisi ise yüzde 3,7 arttı.

PERAKENDE TİCARET SEKTÖRÜ GÜVEN ENDEKSİ DE DÜŞTÜ

Mevsim etkilerinden arındırılmış perakende ticaret sektörü güven endeksi temmuzda 113,4 iken bu ay 112,9'a düştü.

Perakende ticaret sektöründe geçen aya göre, son üç aylık dönemde iş hacmi-satışlar yüzde 8,5, mevcut mal stok seviyesi yüzde 0,2 düşerken gelecek üç aylık dönemde iş hacmi-satışlar beklentisi yüzde 9,5 yükseldi.

100'DEN KÜÇÜK DEĞER KÖTÜMSERLİĞİ İŞARET EDİYOR

Güven endeksleri 0-200 aralığında değer alabilmekte, endeksin 100'den büyük olması sektörün mevcut ve gelecek döneme ilişkin iyimserliğini, 100'den küçük olması ise kötümserliğini göstermektedir.